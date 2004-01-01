Koelの1クリックインストール
モダンなウェブインターフェースを備え、VPSをプライベートクラウド音楽プレーヤーに変えるパーソナル音楽ストリーミングサーバーです。
Koel向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Koelの活用例
Koelは、独自の音楽コレクションに対してSpotifyのようなリスニング体験を提供するセルフホスト型の音楽ストリーミングアプリケーションです。LaravelとVue.jsをベースに構築されており、アプリをインストールすることなく、あらゆるデバイスのブラウザ上で、応答性の高いオーディオ再生、ライブラリ管理、プレイリスト作成をすべて実現します。
クラウドストリーミングサービスとは異なり、Koelは、サブスクリプションなし、コンテンツ制限なし、第三者とのデータ共有なしで、あなたの音楽を自身のサーバーに保持します。Webインターフェースから直接ファイルをアップロードするか、既存の音楽ディレクトリをKoelに指定するだけで、メタデータ解析、アルバムアートの取得、ライブラリ整理を自動的に処理します。
Koelの主な機能
モダンWebプレーヤー
Vue.jsシングルページアプリケーションは、ネイティブアプリをインストールすることなく、どのブラウザからでもインスタント再生、キュー管理、およびキーボードショートカットを提供します。
「ブラウザファイルアップロード」
ファイルをブラウザにドラッグして音楽をライブラリに追加します。SSH、FTP、コマンドラインアクセスは不要です。
「Last.fm スクロブ」
Last.fmアカウントを接続すると、再生するすべてのトラックが自動的に記録され、完全な再生履歴が作成されます。
複数ユーザーのサポート
家族や友人のアカウントを作成し、それぞれが個別のプレイリストと再生履歴を持ち、すべて同じ音楽ライブラリを共有できます。
プレイリスト管理
プレイリストを手動で作成・管理するか、またはKoelが再生中に「最近再生した曲」やお気に入りリストを自動的に生成するようにします。
HostingerでKoelを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。