Koelは、独自の音楽コレクションに対してSpotifyのようなリスニング体験を提供するセルフホスト型の音楽ストリーミングアプリケーションです。LaravelとVue.jsをベースに構築されており、アプリをインストールすることなく、あらゆるデバイスのブラウザ上で、応答性の高いオーディオ再生、ライブラリ管理、プレイリスト作成をすべて実現します。

クラウドストリーミングサービスとは異なり、Koelは、サブスクリプションなし、コンテンツ制限なし、第三者とのデータ共有なしで、あなたの音楽を自身のサーバーに保持します。Webインターフェースから直接ファイルをアップロードするか、既存の音楽ディレクトリをKoelに指定するだけで、メタデータ解析、アルバムアートの取得、ライブラリ整理を自動的に処理します。