Radarrは、UsenetおよびBitTorrentユーザー向けの包括的な自動映画コレクションマネージャーです。品質プロファイルに一致する新しいリリースをRSSフィードで監視し、qBittorrentやSABnzbdなどのクライアントを介してダウンロードをトリガーし、ライブラリを自動的に名前変更して整理します。カスタムフォーマットのサポートにより、4K HDR、Dolby Vision、REMUXなどの特定のエンコーディングをターゲットにでき、より良いリリースが登場した際にはRadarrが既存のファイルをアップグレードします。

VPSでRadarrを実行すると、一貫した帯域幅で24時間稼働し続けるため、リリースを見逃すことはありません。Plex、Jellyfin、Embyと直接統合し、新しいファイルが到着した瞬間にメディアサーバーライブラリを更新します。また、Sonarr、Lidarr、Prowlarrと自然に連携して、完全な自動メディアエコシステムを構築します。