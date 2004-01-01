Radarrのワンクリックデプロイ
リリースを監視し、お好みのクライアント経由でダウンロードを行い、ライブラリを整理する自動映画コレクションマネージャーです。
Radarr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Radarrの活用例
Radarrは、UsenetおよびBitTorrentユーザー向けの包括的な自動映画コレクションマネージャーです。品質プロファイルに一致する新しいリリースをRSSフィードで監視し、qBittorrentやSABnzbdなどのクライアントを介してダウンロードをトリガーし、ライブラリを自動的に名前変更して整理します。カスタムフォーマットのサポートにより、4K HDR、Dolby Vision、REMUXなどの特定のエンコーディングをターゲットにでき、より良いリリースが登場した際にはRadarrが既存のファイルをアップグレードします。
VPSでRadarrを実行すると、一貫した帯域幅で24時間稼働し続けるため、リリースを見逃すことはありません。Plex、Jellyfin、Embyと直接統合し、新しいファイルが到着した瞬間にメディアサーバーライブラリを更新します。また、Sonarr、Lidarr、Prowlarrと自然に連携して、完全な自動メディアエコシステムを構築します。
Radarrの主な機能
自動監視
RSSフィード監視は、新作映画が公開された瞬間にそれを検出し、お客様の品質設定に基づいてダウンロードを自動的にキューに追加します。
品質プロファイル
映画ごとに許容される解像度、コーデック、ファイルサイズを定義することで、実際に必要なバージョンのみがダウンロードされ、保持されるようにします。
自動アップグレード
Radarrは、初回ダウンロード後に高品質なリリースを監視し、ファイルを透過的に置き換えることで、ライブラリの品質を常に最高レベルに維持します。
「メディアサーバー統合」
Plex、Jellyfin、Emby向けの自動ライブラリ更新通知により、新しくダウンロードされた映画が数秒以内にストリーミングアプリに表示されます。
「インポート一覧」
IMDb、Trakt、TMDbからウォッチリストをインポートすると、視聴したいタイトルをマークした際に、映画が自動的に監視キューに追加されます。
HostingerでRadarrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。