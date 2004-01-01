1クリックインストールでNocoBaseをデプロイ
プラグインベースのアーキテクチャを採用した、社内ツールや業務アプリケーションの構築向けの拡張性の高いオープンソースのノーコードプラットフォーム。
NocoBase向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
NocoBaseの活用例
NocoBaseは、拡張性を重視したオープンソースのノーコード/ローコードプラットフォームです。ビジュアルインターフェースとプラグインベースのアーキテクチャを組み合わせることで、市民開発者とエンジニアの両方が効果的に共同作業できます。データモデリングエンジン、ドラッグ＆ドロップUIビルダー、ワークフロー自動化ツールを備えており、シンプルなCRUDアプリから複雑なマルチテナントビジネスアプリケーションまで、あらゆるニーズに対応します。
VPSでNocoBaseをセルフホストすることで、ユーザーごとの料金が不要になり、機密性の高いビジネスデータを自社のインフラストラクチャに保持できます。また、開発チームはベンダーの制限なしにカスタムプラグインをインストールし、社内システムと統合する自由が得られます。
NocoBaseの主な機能
視覚的データモデリング
ビジュアルインターフェースを通じて、テーブル、フィールド、複雑なリレーションシップを定義できます。添付ファイル、数式、ルックアップを含む、すべての一般的なフィールドタイプに対応しています。
ドラッグ＆ドロップ式のUIビルダー
キャンバス上にブロックやコンポーネントを配置することで、標準的なレイアウトにフロントエンドコードを必要とせずに、レスポンシブなアプリケーションインターフェースを設計できます。
プラグインベースのアーキテクチャ
コアアプリケーションを変更することなく、新しいフィールドタイプ、アクション、連携に対応するコミュニティまたはカスタムプラグインでプラットフォームを拡張できます。
ワークフロー自動化
ゼロからバックエンドロジックを記述することなく、視覚的に条件付きビジネスプロセスと承認フローを構築し、データ変更時にアクションをトリガーします。
ロールベースの権限
ロールレベルでデータとUI要素へのアクセスを制御し、単一のインストール内でマルチテナンシーおよび部門レベルの分離をサポートします。
自動生成API
すべてのデータモデルは、REST APIエンドポイントを自動的に公開し、追加の開発なしで外部システムやカスタムフロントエンドとの連携を可能にします。
HostingerでNocoBaseを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。