NocoBaseは、拡張性を重視したオープンソースのノーコード/ローコードプラットフォームです。ビジュアルインターフェースとプラグインベースのアーキテクチャを組み合わせることで、市民開発者とエンジニアの両方が効果的に共同作業できます。データモデリングエンジン、ドラッグ＆ドロップUIビルダー、ワークフロー自動化ツールを備えており、シンプルなCRUDアプリから複雑なマルチテナントビジネスアプリケーションまで、あらゆるニーズに対応します。

VPSでNocoBaseをセルフホストすることで、ユーザーごとの料金が不要になり、機密性の高いビジネスデータを自社のインフラストラクチャに保持できます。また、開発チームはベンダーの制限なしにカスタムプラグインをインストールし、社内システムと統合する自由が得られます。