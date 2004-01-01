ケイラは、Mailchimp、Brevo、またはその他の商用SaaSに依存することなく、購読者リストを増やし、セグメント化し、リーチすることを可能にするオープンソースのニュースレターおよびメールマーケティングプラットフォームです。高い配信性と同時スループットを実現するためにElixirとPhoenixで構築されており、クリーンなドラッグ＆ドロップエディター、自動キャンペーン、A/Bテスト、購読者セグメンテーション、ダブルオプトイン確認フローを提供します。これらはすべて独自のSMTPプロバイダーによって支えられており、送信レピュテーションと連絡先データを完全に制御できます。

VPSでケイラをセルフホストすることで、ニュースレター、インディーズ出版社、中小企業は、数千人を超える読者に対して痛々しいほど高額になる連絡先ごとの料金なしで、無制限の購読者と無制限の送信が可能になります。任意のSMTPプロバイダー（SendGrid、Mailgun、Postmark、AWS SES、独自のPostfixなど）に接続し、すべての購読者との関係を所有できます。