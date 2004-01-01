Keilaの1クリックデプロイ
Mailchimp、Brevo、Sendinblueのセルフホスト型代替として構築されたオープンソースのニュースレターおよびメールマーケティングプラットフォームです。
Keila向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Keilaの活用例
ケイラは、Mailchimp、Brevo、またはその他の商用SaaSに依存することなく、購読者リストを増やし、セグメント化し、リーチすることを可能にするオープンソースのニュースレターおよびメールマーケティングプラットフォームです。高い配信性と同時スループットを実現するためにElixirとPhoenixで構築されており、クリーンなドラッグ＆ドロップエディター、自動キャンペーン、A/Bテスト、購読者セグメンテーション、ダブルオプトイン確認フローを提供します。これらはすべて独自のSMTPプロバイダーによって支えられており、送信レピュテーションと連絡先データを完全に制御できます。
VPSでケイラをセルフホストすることで、ニュースレター、インディーズ出版社、中小企業は、数千人を超える読者に対して痛々しいほど高額になる連絡先ごとの料金なしで、無制限の購読者と無制限の送信が可能になります。任意のSMTPプロバイダー（SendGrid、Mailgun、Postmark、AWS SES、独自のPostfixなど）に接続し、すべての購読者との関係を所有できます。
Keilaの主な機能
ドラッグ＆ドロップエディタ
再利用可能なブロック、画像アップロード、ライブプレビュー機能を備えた視覚的なニュースレターエディターにより、非開発者でもキャンペーンを簡単にデザインできるようになります。
購読者セグメンテーション
サブスクリプションタグ、カスタムフィールド、またはアクティビティパターンに基づいてセグメントを定義し、特定のオーディエンス層にターゲットキャンペーンを送信します。
「ダブルオプトイン確認」
組み込みの確認フローは、デフォルトでダブルオプトインを強制し、送信者の評価を保護し、CAN-SPAM法およびGDPRへの準拠を保証します。
SMTP持ち込み
SendGrid、Mailgun、Postmark、AWS SES、または独自のPostfixなど、任意のSMTPプロバイダーを接続し、配信性と送信者評価を管理できます。
開封・クリック分析
キャンペーンごとの開封率とクリック率のトラッキングは、購読解除率とバウンスレポート機能と合わせて、時間の経過とともに件名やコンテンツを改善するのに役立ちます。
APIとWebhook
完全なREST APIとウェブフック連携により、外部のCRM、eコマース、またはサインアップフォームから購読者を自動的に同期できます。
HostingerでKeilaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。