Apache Zeppelinは、Apache Spark、Flink、Hiveなどのエンジン上で大規模なインタラクティブデータ分析のために構築されたオープンソースのウェブノートブックです。単一言語のノートブックとは異なり、Zeppelinはプラグ可能なインタープリターアーキテクチャを使用しており、単一のノートでScala、SQL、Python、R、シェルパラグラフを共有データに対して混在させ、組み込みのテーブル形式を介して言語間で結果を渡すことができます。

VPSでZeppelinをセルフホストすることで、ノートブック、データセット接続、インタープリターの認証情報を自身の環境内に保持し、マネージドノートブックサービスのユーザーごとの料金をなくし、Sparkの設定、JVMメモリ、依存関係管理を完全に制御できるようになります。