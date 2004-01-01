1クリックインストールでのApache Zeppelinデプロイ
Spark、SQL、Scala、Python、R を使用したインタラクティブなデータ分析を、1つの共同作業スペースで行えるウェブベースのノートブックです。
Apache Zeppelin向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Apache Zeppelinの活用例
Apache Zeppelinは、Apache Spark、Flink、Hiveなどのエンジン上で大規模なインタラクティブデータ分析のために構築されたオープンソースのウェブノートブックです。単一言語のノートブックとは異なり、Zeppelinはプラグ可能なインタープリターアーキテクチャを使用しており、単一のノートでScala、SQL、Python、R、シェルパラグラフを共有データに対して混在させ、組み込みのテーブル形式を介して言語間で結果を渡すことができます。
VPSでZeppelinをセルフホストすることで、ノートブック、データセット接続、インタープリターの認証情報を自身の環境内に保持し、マネージドノートブックサービスのユーザーごとの料金をなくし、Sparkの設定、JVMメモリ、依存関係管理を完全に制御できるようになります。
Apache Zeppelinの主な機能
多言語段落
Zeppelinインタープリターを使用すると、Scala、SQL、Python、R、Markdown、およびシェルを1つのノート内で組み合わせることができ、結果は言語間で共有されます。
ネイティブSpark統合
手動での設定作業なしに、分散データ処理、機械学習、ストリーミングワークロード向けに、Apache Sparkにすぐに接続できます。
内蔵の視覚化機能
プロットコードを一切書かずに、動的なフォーム入力を使って、任意のSQLまたはDataFrameの結果を棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ、散布図、またはピボットグラフに変換します。
インタープリターエコシステム
ノートごとに設定されたプラグイン可能なインタープリターを介して、JDBCデータベース、フリンク、ハイブ、カサンドラ、エラスティックサーチ、その他多くのシステムをクエリできます。
「共同ノート」
URL経由でライブノートを共有し、ダッシュボードに埋め込み、自動レポートのために組み込みのcronランナーでスケジュール設定できます。
HostingerでApache Zeppelinを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。