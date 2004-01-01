1クリックインストールでiTopデプロイ
ITサービス、インフラストラクチャ、サポートワークフローの管理用ITSMプラットフォームとCMDB（オープンソース）
iTop向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
iTopの活用例
iTop（ITオペレーションポータル）は、ITILのベストプラクティスに基づいて構築された、完全にオープンソースのウェブベースITサービスマネジメントプラットフォームです。強力な構成管理データベースと、ヘルプデスク、インシデント、問題、変更、サービス管理モジュールを組み合わせ、これらすべてを1つのセルフホスト型アプリケーションとして提供しています。
エージェントごとに課金されるSaaS ITSMツールとは異なり、独自のVPSでiTopをセルフホストすることで、ITチームはデータ、カスタマイズ、および統合を完全に制御できます。iTop Hubのアドオンを通じてiTopを拡張し、特定の運用ワークフローに合わせて調整できます。
iTopの主な機能
「統合型CMDB」
完全にカスタマイズ可能なデータベースで、グラフィカルな影響分析機能により、すべてのIT資産とその関係を追跡します。
インシデント＆ヘルプデスク
SLA追跡、ユーザー通知、および実行されたすべてのアクションの完全な監査証跡を備えたサポートチケットを処理します。
変更管理
IT環境を安定させ、追跡可能に保つ構造化されたワークフローで、変更を計画し、承認します。
「サービスカタログ」
IT組織全体で、サービス提供、契約、SLA目標を定義し、管理します。
アドオンで拡張可能
コアコードを変更することなく、iTop Hubのコミュニティおよび商用拡張機能でiTopを拡張できます。
HostingerでiTopを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。