iTop（ITオペレーションポータル）は、ITILのベストプラクティスに基づいて構築された、完全にオープンソースのウェブベースITサービスマネジメントプラットフォームです。強力な構成管理データベースと、ヘルプデスク、インシデント、問題、変更、サービス管理モジュールを組み合わせ、これらすべてを1つのセルフホスト型アプリケーションとして提供しています。

エージェントごとに課金されるSaaS ITSMツールとは異なり、独自のVPSでiTopをセルフホストすることで、ITチームはデータ、カスタマイズ、および統合を完全に制御できます。iTop Hubのアドオンを通じてiTopを拡張し、特定の運用ワークフローに合わせて調整できます。