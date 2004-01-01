Capのワンクリックインストール
プライバシーを最優先したオープンソースのCAPTCHA代替手段で、視覚的なパズルの代わりにプルーフ・オブ・ワークを使用します。トラッキング、クッキー、外部呼び出しは一切ありません。
Cap向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Capの活用例
Capは、視覚的なパズルではなくプルーフ・オブ・ワークを使用することで、フォームやAPIをボットから保護する軽量なオープンソースのCAPTCHA代替です。ユーザーに信号機や横断歩道を識別させる代わりに、CapはWebAssemblyでサイレントなSHA-256チャレンジを実行します — 実際のユーザーにはミリ秒単位で解決され、ボットによる自動送信は計算コストが高くなります。クッキーは設定されず、行動データも収集されず、リクエストが自身のサーバーから出ることもありません。
自身のVPSでCapをセルフホストすることで、検証ごとの料金なしでボット保護を完全に制御でき、Google reCAPTCHAやCloudflare Turnstileのようなサービスに依存することもありません。管理ダッシュボードは、チャレンジ分析とサイトキー管理を提供します。
Capの主な機能
プルーフ・オブ・ワークの課題
SHA-256計算はWebAssemblyで静かに実行され、ボット保護を実際のユーザーには見えないようにしながら、自動化された攻撃のコストを増加させます。
「ゼロトラッキング」
クッキーは設定されず、行動履歴のフィンガープリントも収集されず、第三者サーバーにデータが送信されることもありません — 設計上、完全にGDPRに準拠しています。
「管理者ダッシュボード」
組み込みのアナリティクスダッシュボードを通じて、チャレンジ完了率を監視し、サイトキーを管理し、ボットアクティビティのメトリクスを確認できます。
軽量ウィジェット
クライアントサイドウィジェットはわずか約20KBであり、それを埋め込むあらゆるサイトやアプリケーションに、ごくわずかなページ負荷しか追加しません。
APIファーストデザイン
シンプルなREST APIを介してチャレンジトークンをサーバー側で検証することで、Capをあらゆる言語やフレームワークと統合可能にします。
HostingerでCapを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。