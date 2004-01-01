Capは、視覚的なパズルではなくプルーフ・オブ・ワークを使用することで、フォームやAPIをボットから保護する軽量なオープンソースのCAPTCHA代替です。ユーザーに信号機や横断歩道を識別させる代わりに、CapはWebAssemblyでサイレントなSHA-256チャレンジを実行します — 実際のユーザーにはミリ秒単位で解決され、ボットによる自動送信は計算コストが高くなります。クッキーは設定されず、行動データも収集されず、リクエストが自身のサーバーから出ることもありません。

自身のVPSでCapをセルフホストすることで、検証ごとの料金なしでボット保護を完全に制御でき、Google reCAPTCHAやCloudflare Turnstileのようなサービスに依存することもありません。管理ダッシュボードは、チャレンジ分析とサイトキー管理を提供します。