Pulseの1クリックインストール
アラートと履歴メトリクスを備えた、Proxmox VE、Proxmox Backup Server、Docker、Kubernetes向けのリアルタイム監視ダッシュボード。
Pulse向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Pulseの活用例
Pulseは、Proxmox VEクラスター、Proxmox Backup Serverインスタンス、Dockerホスト、Kubernetesワークロードの統合された単一ビューを提供するオープンソースのリアルタイム監視ダッシュボードです。各接続ノードを継続的にポーリングし、CPU、メモリ、ストレージ、ネットワークのメトリクスを高速なウェブインターフェースにストリーミングします。これにより、仮想マシン、コンテナ、またはバックアップデータストアにかかる負荷を、障害発生後ではなく、発生した瞬間に特定できます。
Pulseはセルフホスト型であるため、サードパーティのテレメトリやノードごとのライセンスは不要で、すべての認証情報とメトリクスは、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持されます。独自のVPSで実行することで、監視対象ホストが不調な場合でもダッシュボードにアクセスできます。さらに、設定可能なしきい値アラートにより、小さな問題がダウンタイムに発展する前に、メール、Webhook、またはチャットで通知されます。
Pulseの主な機能
統合 Proxmox ビュー
1つのダッシュボードから、複数のProxmox VEクラスターとProxmox Backup Serverインスタンスを、VMごと、コンテナごと、データストアごとのメトリクスで監視できます。
リアルタイムストリーミングメトリクス
CPU、メモリ、ディスク、ネットワークの稼働状況はWebSocket経由で継続的に更新されるため、負荷の変化が発生した瞬間に確認できます。
Docker と Kubernetes 監視
コンテナとPodのリソース使用状況をProxmoxホストと合わせて追跡することで、仮想マシンとコンテナ全体で一貫した状況を把握できます。
設定可能なしきい値アラート
CPU、メモリ、ストレージ、または温度に制限を設定し、問題が深刻化する前にメール、Webhook、またはチャットで通知を受け取ります。
エージェントレスAPIポーリング
PulseはAPIトークンを使用してProxmoxに接続するため、監視対象のノードに追加でインストールするものはありません。
HostingerでPulseを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。