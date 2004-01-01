Pulseは、Proxmox VEクラスター、Proxmox Backup Serverインスタンス、Dockerホスト、Kubernetesワークロードの統合された単一ビューを提供するオープンソースのリアルタイム監視ダッシュボードです。各接続ノードを継続的にポーリングし、CPU、メモリ、ストレージ、ネットワークのメトリクスを高速なウェブインターフェースにストリーミングします。これにより、仮想マシン、コンテナ、またはバックアップデータストアにかかる負荷を、障害発生後ではなく、発生した瞬間に特定できます。

Pulseはセルフホスト型であるため、サードパーティのテレメトリやノードごとのライセンスは不要で、すべての認証情報とメトリクスは、お客様が管理するインフラストラクチャ上に保持されます。独自のVPSで実行することで、監視対象ホストが不調な場合でもダッシュボードにアクセスできます。さらに、設定可能なしきい値アラートにより、小さな問題がダウンタイムに発展する前に、メール、Webhook、またはチャットで通知されます。