ワンクリックインストールでFleetのデプロイ
macOS、Windows、Linux、ChromeOSに対応した、エンドポイントのクエリ、監視、セキュリティ保護を行うためのオープンソースのデバイス管理プラットフォームです。
Fleet向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Fleetの活用例
Fleetは、osquery上に構築されたオープンソースのデバイス管理プラットフォームです。これにより、セキュリティチームとITチームは、登録されているすべてのエンドポイントにリアルタイムでSQLライクなアクセスが可能です。従来のMDMやエージェントベースのツールとは異なり、Fleetは、デバイスの状態（インストールされているソフトウェア、実行中のプロセス、開いているネットワーク接続、ログインしているユーザーなど）に関する質問に、スケジュールされた収集期間を待つことなく、ウェブダッシュボードまたはAPIから即座に回答できます。
独自のVPSでFleetをセルフホストすることで、すべてのエンドポイントテレメトリを管理下のインフラストラクチャに保持し、デバイスごとの料金や外部SaaSへのデータ送信は発生しません。単一のFleetインスタンスで、macOS、Windows、Linux、ChromeOSにわたる数百から数千のデバイスを、1つの統合インターフェースから管理できます。
Fleetの主な機能
ライブエンドポイントクエリ
スケジュールされたスキャンを待つことなく、登録済みの任意のデバイスに対してリアルタイムでSQLクエリを実行し、セキュリティおよびITに関する質問に回答できます。
脆弱性管理
Fleetは、インストールされているソフトウェアのバージョンをCVEデータベースと継続的に照合し、登録されているすべてのデバイスで脆弱なパッケージを特定します。
クロスプラットフォームMDM
個別のMDMサーバーを展開することなく、ネイティブMDMプロファイルを通じてmacOSおよびWindowsデバイスを登録および管理します。
ポリシー適用
期待されるデバイスの状態をポリシーとして定義し、中央ダッシュボードから、準拠しているエンドポイントと修復が必要なエンドポイントを追跡できます。
「GitOps 設定」
クエリ、ポリシー、エージェント設定をGitでコードとして管理することで、変更がバージョン管理され、監査可能になります。
REST APIとCLI
登録、クエリのスケジュール設定、およびレポート作成を、フルREST APIまたはfleetctlコマンドラインツールを介して自動化します。
HostingerでFleetを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。