Fleetは、osquery上に構築されたオープンソースのデバイス管理プラットフォームです。これにより、セキュリティチームとITチームは、登録されているすべてのエンドポイントにリアルタイムでSQLライクなアクセスが可能です。従来のMDMやエージェントベースのツールとは異なり、Fleetは、デバイスの状態（インストールされているソフトウェア、実行中のプロセス、開いているネットワーク接続、ログインしているユーザーなど）に関する質問に、スケジュールされた収集期間を待つことなく、ウェブダッシュボードまたはAPIから即座に回答できます。

独自のVPSでFleetをセルフホストすることで、すべてのエンドポイントテレメトリを管理下のインフラストラクチャに保持し、デバイスごとの料金や外部SaaSへのデータ送信は発生しません。単一のFleetインスタンスで、macOS、Windows、Linux、ChromeOSにわたる数百から数千のデバイスを、1つの統合インターフェースから管理できます。