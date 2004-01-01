TaxHackerは、フリーランサー、インディーハッカー、中小企業向けに構築されたオープンソースのAI搭載会計アプリケーションです。大規模言語モデルを使用して、アップロードされた領収書や請求書から金額、日付、販売元、税務データ、明細項目を自動的に抽出することで、手動でのデータ入力を不要にします。

SaaS会計ツールとは異なり、TaxHackerは完全に独自のインフラストラクチャ上で動作します。お客様の財務書類がサーバーから離れることはありません。自動履歴為替レート変換機能を備えた170以上の世界通貨に対応し、OpenAI、Google Gemini、Mistral、またはOllamaを介したローカルモデルと連携し、特定のビジネスワークフローに合わせてカスタムカテゴリやAIプロンプトを作成できます。