TaxHackerの1クリック導入。
フリーランサーや中小企業向けの、レシートや請求書からデータを自動的に抽出するセルフホスト型AI会計ツールです。
TaxHacker向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
TaxHackerの活用例
TaxHackerは、フリーランサー、インディーハッカー、中小企業向けに構築されたオープンソースのAI搭載会計アプリケーションです。大規模言語モデルを使用して、アップロードされた領収書や請求書から金額、日付、販売元、税務データ、明細項目を自動的に抽出することで、手動でのデータ入力を不要にします。
SaaS会計ツールとは異なり、TaxHackerは完全に独自のインフラストラクチャ上で動作します。お客様の財務書類がサーバーから離れることはありません。自動履歴為替レート変換機能を備えた170以上の世界通貨に対応し、OpenAI、Google Gemini、Mistral、またはOllamaを介したローカルモデルと連携し、特定のビジネスワークフローに合わせてカスタムカテゴリやAIプロンプトを作成できます。
TaxHackerの主な機能
AIドキュメント抽出
領収書や請求書を自動的に解析し、手動入力なしで金額、日付、販売元、税務データを抽出します。
複数通貨のサポート
170以上の通貨と14種類の仮想通貨にわたるトランザクションを、自動的な過去の為替レート換算機能で追跡します。
柔軟なLLMプロバイダー
OpenAI、Google Gemini、Mistral、またはOllamaのようなローカルモデルに対応しています — プライバシーとコストのニーズに合ったプロバイダーをお選びください。
「カスタムカテゴリー」
独自のビジネスワークフローに合わせて調整されたカスタムAIプロンプトを使用して、パーソナライズされたカテゴリ、プロジェクト、フィールドを作成できます。
データ完全制御
すべての財務書類は、お客様ご自身のサーバーに保管されます。機密性の高いビジネスデータが第三者サービスによって閲覧されることはありません。
一括操作
高度なフィルタリング、全文検索、一括操作、データエクスポートにより、納税申告の準備が簡単になります。
HostingerでTaxHackerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。