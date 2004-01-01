bolt.diyは、bolt.newのオープンソースフォークであり、フルスタックのAI支援開発を独自のインフラストラクチャにもたらします。ブラウザベースのエディタと統合されたランタイムを組み合わせることで、構築したいものを平易な言葉で記述し、LLMに完全なアプリケーション（フロントエンド、バックエンド、設定を含む）を生成、実行、反復させることができます。

クラウドベースのAIコーディングツールとは異なり、bolt.diyをセルフホストすることで、コード、プロンプト、APIキーはVPS上に保持されます。既存のLLMプロバイダー（OpenAI、Anthropic、Groq、Google Gemini、ローカルのOllamaモデルなど）を接続できるため、単一のベンダーやサブスクリプションティアに縛られることはありません。