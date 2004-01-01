1クリックでのbolt.diyデプロイ
ブラウザからフルスタックアプリのプロンプト、実行、デプロイができるオープンソースのAIコーディングアシスタントです。
bolt.diy向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
bolt.diyの活用例
bolt.diyは、bolt.newのオープンソースフォークであり、フルスタックのAI支援開発を独自のインフラストラクチャにもたらします。ブラウザベースのエディタと統合されたランタイムを組み合わせることで、構築したいものを平易な言葉で記述し、LLMに完全なアプリケーション（フロントエンド、バックエンド、設定を含む）を生成、実行、反復させることができます。
クラウドベースのAIコーディングツールとは異なり、bolt.diyをセルフホストすることで、コード、プロンプト、APIキーはVPS上に保持されます。既存のLLMプロバイダー（OpenAI、Anthropic、Groq、Google Gemini、ローカルのOllamaモデルなど）を接続できるため、単一のベンダーやサブスクリプションティアに縛られることはありません。
bolt.diyの主な機能
マルチプロバイダーLLMサポート
単一のインターフェースから、OpenAI、Anthropic、Groq、Google Gemini、Ollama、OpenRouter、xAI、その他15社以上のプロバイダーに接続できます。
フルスタックコード生成
動作するフロントエンド、バックエンド、設定ファイルを含む完全なアプリケーションを生成します — コードスニペットだけでなく。
ブラウザ内実行
インターフェースを離れることなく、またはローカル開発環境をセットアップすることなく、生成されたコードをブラウザで直接実行し、プレビューできます。
独自のAPIキーを持ち込み
既存のプロバイダー認証情報を使用することで、プラットフォームの手数料やサブスクリプションの階層なしに、使用した分だけお支払いいただけます。
オープンソースでセルフホスト型
すべてのプロンプト、生成されたコード、および認証情報は、お客様のVPS上に留まります。第三者のSaaSプラットフォームとデータが共有されることはありません。
Hostingerでbolt.diyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。