CoreControlは、チームや個人にサーバー資産の統合ビューを提供するセルフホスト型のインフラストラクチャダッシュボードです。サーバーのハードウェア詳細を追跡し、過去の可用性記録とともにアプリケーションの稼働状況を監視し、ネットワークフローチャートを生成し、軽量なコンパニオンエージェントによって収集されたリアルタイムのCPU、RAM、ディスクメトリクスを表示します。

ホスト型監視サービスとは異なり、CoreControlは完全に独自のVPS上で動作し、すべてのデータをローカルのPostgreSQLデータベースに保存します。チームはサーバーとアプリケーションをグループに編成し、オーナー、管理者、またはユーザーの役割を割り当て、データをサードパーティサービスに送信することなく、インフラストラクチャの健全性を追跡できます。