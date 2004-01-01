CoreControlの1クリックインストール
サーバーの管理、アプリケーションの稼働状況の監視、ネットワークトポロジーの視覚化を行うためのセルフホスト型インフラストラクチャダッシュボードです。
CoreControl向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
CoreControlの活用例
CoreControlは、チームや個人にサーバー資産の統合ビューを提供するセルフホスト型のインフラストラクチャダッシュボードです。サーバーのハードウェア詳細を追跡し、過去の可用性記録とともにアプリケーションの稼働状況を監視し、ネットワークフローチャートを生成し、軽量なコンパニオンエージェントによって収集されたリアルタイムのCPU、RAM、ディスクメトリクスを表示します。
ホスト型監視サービスとは異なり、CoreControlは完全に独自のVPS上で動作し、すべてのデータをローカルのPostgreSQLデータベースに保存します。チームはサーバーとアプリケーションをグループに編成し、オーナー、管理者、またはユーザーの役割を割り当て、データをサードパーティサービスに送信することなく、インフラストラクチャの健全性を追跡できます。
CoreControlの主な機能
サーバハードウェアインベントリ
単一のダッシュボードから、ハードウェア仕様、ステータスインジケーター、および管理パネルへのクイックリンクを使用して、すべてのサーバーを追加および整理できます。
アプリケーション稼働監視
セルフホスト型サービスの稼働状況をリアルタイムで追跡し、過去の稼働履歴と通知アラートで確認できます。
軽量メトリクスエージェント
Goベースのコンパニオンエージェントは、各サーバーからCPU、RAM、ディスクの使用状況を収集し、重い依存関係なしで中央ダッシュボードにメトリクスをプッシュします。
「ネットワーク可視化」
インフラストラクチャ全体でサーバーとサービスがどのように相互接続しているかを文書化し、理解するために、視覚的なネットワークフローチャートを作成します。
チームの役割とアクセス
チームメンバーを招待し、「オーナー」、「管理者」、または「ユーザー」の役割を割り当てて、誰がインフラストラクチャを管理し、監視レポートを閲覧できるかを制御します。
HostingerでCoreControlを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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