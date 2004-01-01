Baserowは、チームが使い慣れたスプレッドシートインターフェースを通じて、共同データベース、社内ツール、自動化されたワークフローを構築できるようにするオープンソースのノーコードプラットフォームです。SQL不要、インフラ設定不要、レコードごとの料金も不要です。テーブル、豊富なフィールドタイプ、ビュー、フォーム、そしてREST APIにより、製品、運用、マーケティング、エンジニアリングチームにとって実用的なAirtableの代替となります。

独自のVPSでBaserowをセルフホストすることで、顧客記録、プロジェクトトラッカー、CRMデータ、フォームの応答をSaaSベンダーのデータベースではなく、自社のインフラ内に保持できます。ストレージ制限、保持期間、統合、アクセスを制御でき、使用量が増えるにつれてチームの規模に応じて増大するシートごとの料金を回避できます。