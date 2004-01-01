1クリックインストールでのBaserowデプロイ
共同作業用スプレッドシート、ワークフロー、社内ツール構築向けのノーコードデータベースおよびAirtableの代替（オープンソース）。
Baserow向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Baserowの活用例
Baserowは、チームが使い慣れたスプレッドシートインターフェースを通じて、共同データベース、社内ツール、自動化されたワークフローを構築できるようにするオープンソースのノーコードプラットフォームです。SQL不要、インフラ設定不要、レコードごとの料金も不要です。テーブル、豊富なフィールドタイプ、ビュー、フォーム、そしてREST APIにより、製品、運用、マーケティング、エンジニアリングチームにとって実用的なAirtableの代替となります。
独自のVPSでBaserowをセルフホストすることで、顧客記録、プロジェクトトラッカー、CRMデータ、フォームの応答をSaaSベンダーのデータベースではなく、自社のインフラ内に保持できます。ストレージ制限、保持期間、統合、アクセスを制御でき、使用量が増えるにつれてチームの規模に応じて増大するシートごとの料金を回避できます。
Baserowの主な機能
「スプレッドシートUI」
ExcelやGoogle Sheetsのような感覚で操作できる、並べ替え、フィルタリング、グループ化、インラインセル編集機能を備えた使い慣れたグリッドインターフェースを通じて、データを編集します。
多彩なフィールドタイプ
テキスト、数値、日付、単一選択と複数選択、数式、ファイル添付、テーブル間のリンク、ルックアップフィールドを1つのスキーマに組み合わせます。
「複数のビュー」
データを重複させることなく、同じテーブルをグリッド、カンバンボード、カレンダー、ギャラリー、またはフォームとして表示し、さまざまなチームのワークフローに対応できます。
フォームと共有
テーブルに直接書き込む公開フォームを公開し、ワークスペース外の共同作業者と読み取り専用または編集可能なビューを共有できます。
REST APIとWebhooks
すべてのテーブルは、型付きのREST APIとウェブフックトリガーを公開しており、カスタムアプリ、自動化、BIツールとBaserowを統合できます。
HostingerでBaserowを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。