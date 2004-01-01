FalkorDBは、Redis上に構築されたオープンソースのグラフデータベースエンジンで、OpenCypherクエリ言語を使用して高性能なグラフクエリのために設計されています。グラフデータをメモリにネイティブに保存し、複雑なエンティティ関係をミリ秒未満で走査することを可能にします。これにより、GraphRAGパイプライン、レコメンデーションエンジン、不正検出、IDグラフ、ネットワークトポロジー分析に最適です。

FalkorDBには、ポート3000でブラウザベースのUIが組み込まれており、追加のツールなしでグラフを探索し、Cypherクエリを実行し、ノードとエッジの関係を視覚化できます。独自のVPSでセルフホストすることで、クエリ制限やノードごとの課金がなく、パフォーマンス設定を直接調整できるため、グラフデータを完全に管理下に置くことができます。