1クリックインストールによるFalkorDBのデプロイ
GraphRAG、ナレッジグラフ、および大規模なリアルタイムCypherクエリ向けに構築された、高性能グラフデータベースです。
FalkorDB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
FalkorDBの活用例
FalkorDBは、Redis上に構築されたオープンソースのグラフデータベースエンジンで、OpenCypherクエリ言語を使用して高性能なグラフクエリのために設計されています。グラフデータをメモリにネイティブに保存し、複雑なエンティティ関係をミリ秒未満で走査することを可能にします。これにより、GraphRAGパイプライン、レコメンデーションエンジン、不正検出、IDグラフ、ネットワークトポロジー分析に最適です。
FalkorDBには、ポート3000でブラウザベースのUIが組み込まれており、追加のツールなしでグラフを探索し、Cypherクエリを実行し、ノードとエッジの関係を視覚化できます。独自のVPSでセルフホストすることで、クエリ制限やノードごとの課金がなく、パフォーマンス設定を直接調整できるため、グラフデータを完全に管理下に置くことができます。
FalkorDBの主な機能
OpenCypher クエリ言語
ノード、エッジ、およびパターンを走査するための業界標準の宣言型言語であるOpenCypherを使用して、表現力豊かなグラフクエリを記述します。
組み込みウェブUI
グラフを探索し、Cypherクエリを実行し、追加のクライアントツールをインストールすることなく、ブラウザで直接関係を視覚化します。
インメモリパフォーマンス
グラフデータはメモリにネイティブに格納され、深く接続された多段階のリレーションシップ間でも、サブミリ秒のトラバーサル時間を実現します。
GraphRAG 準備完了
推論時に、正確で低遅延な知識グラフのトラバーサルを必要とする検索拡張生成パイプラインに最適化されています。
Redis プロトコル互換
Redisプロトコルに対応しているため、どのRedisクライアントライブラリでも、追加のドライバーやカスタムSDKなしでFalkorDBに接続できます。
パスワード認証
Redisレベルのパスワード認証でアクセスを保護し、不正な接続からグラフデータを保護します。
HostingerでFalkorDBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。