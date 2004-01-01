Glanceは、Goベースのセルフホスト型ダッシュボードで、重要な情報ストリームをカスタマイズ可能な単一ページに一元化します。幅広いウィジェット — RSSフィード、天気予報、Hacker News、Reddit、YouTubeチャンネル、サーバー統計、Dockerコンテナーステータスなど — に対応しており、これらはすべて最小限のリソースフットプリントでリアルタイムに更新されます。

VPSでGlanceをホストすると、個人のデータフィードをプライベートに保ち、クラウドホスト型代替サービスではアクセスできない内部APIやサービスとの統合が可能になります。初回起動時にデフォルト設定が自動的に作成されるため、デプロイ後すぐに動作するダッシュボードにアクセスできます。