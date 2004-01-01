Glanceの1クリックインストール
軽量なセルフホスト型ダッシュボード。RSSフィード、天気、サーバー統計などを集約し、一つの画面で表示します。
Glance向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Glanceの活用例
Glanceは、Goベースのセルフホスト型ダッシュボードで、重要な情報ストリームをカスタマイズ可能な単一ページに一元化します。幅広いウィジェット — RSSフィード、天気予報、Hacker News、Reddit、YouTubeチャンネル、サーバー統計、Dockerコンテナーステータスなど — に対応しており、これらはすべて最小限のリソースフットプリントでリアルタイムに更新されます。
VPSでGlanceをホストすると、個人のデータフィードをプライベートに保ち、クラウドホスト型代替サービスではアクセスできない内部APIやサービスとの統合が可能になります。初回起動時にデフォルト設定が自動的に作成されるため、デプロイ後すぐに動作するダッシュボードにアクセスできます。
Glanceの主な機能
統合フィード集約
RSSフィード、Redditの投稿、Hacker News、ソーシャルメディアの更新を、1つのスクロール可能なダッシュボードビューに集約します。
サーバーとコンテナの監視
ツールを切り替えることなく、Dockerコンテナのステータスとサーバーメトリクスをコンテンツフィードと合わせて監視できます。
豊富なウィジェットライブラリ
カレンダー、天気、市場データ、YouTubeチャンネル、Twitchストリームは、設定可能なウィジェットとして利用できます。
軽量Goバイナリ
Goで構築されているため、最小限のメモリとCPU使用量で、Glanceは共有VPS上の他のサービスと並行して快適に動作します。
カスタムAPI連携
ホスト型ダッシュボードではアクセスできないプライベートなメトリクスを表示するために、内部APIや独自のデータソースを接続します。
HostingerでGlanceを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。