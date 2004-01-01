Locustは、オープンソースのPythonベースのロードテストツールです。エンジニアリングチームは、プレーンなPythonコードでユーザーの行動を定義し、あらゆるHTTPまたはカスタムプロトコルのターゲットに対して、数百万もの同時リクエストを再生できます。GUIファーストのツールとは異なり、Locustのシナリオはバージョン管理されたスクリプトであるため、テストのレビュー、パラメータ化、CI/CDパイプラインへの統合が容易になります。

テストの実行中、組み込みのWeb UIはライブのスループット、応答時間のパーセンタイル、エラー率を表示し、再起動することなくリアルタイムでユーザーを増減させることができます。VPSでLocustをセルフホストすることで、テストトラフィックと認証情報をサードパーティのSaaSインフラストラクチャから分離し、人為的なネットワーク遅延を最小限に抑えるために、ロードジェネレーターをターゲットシステムに近づけて配置できます。