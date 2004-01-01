Locustの1クリックデプロイ
リアルタイムWebダッシュボードを備え、同時実行ユーザーをシミュレートするためのスクリプト可能なPython負荷テストフレームワーク。
Locust向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Locustの活用例
Locustは、オープンソースのPythonベースのロードテストツールです。エンジニアリングチームは、プレーンなPythonコードでユーザーの行動を定義し、あらゆるHTTPまたはカスタムプロトコルのターゲットに対して、数百万もの同時リクエストを再生できます。GUIファーストのツールとは異なり、Locustのシナリオはバージョン管理されたスクリプトであるため、テストのレビュー、パラメータ化、CI/CDパイプラインへの統合が容易になります。
テストの実行中、組み込みのWeb UIはライブのスループット、応答時間のパーセンタイル、エラー率を表示し、再起動することなくリアルタイムでユーザーを増減させることができます。VPSでLocustをセルフホストすることで、テストトラフィックと認証情報をサードパーティのSaaSインフラストラクチャから分離し、人為的なネットワーク遅延を最小限に抑えるために、ロードジェネレーターをターゲットシステムに近づけて配置できます。
Locustの主な機能
Python Locustファイル
標準ライブラリおよびサードパーティパッケージへのフルアクセスを備えたプレーンなPythonクラスとしてテストシナリオを記述することで、バージョン管理とCI連携を可能にします。
リアルタイムWebダッシュボード
ブラウザで、1秒あたりのリクエスト数、応答時間のパーセンタイル、および失敗率をリアルタイムで監視し、テストを停止することなく同時実行ユーザー数を調整できます。
分散負荷生成
複数のマシンからの負荷を調整するためにワーカーノードを追加し、数百万の同時実行ユーザーにまで拡張し、集約された統計情報を一元的に収集できます。
あらゆるプロトコルサポート
REST API、WebSockets、gRPC、およびカスタムTCPプロトコルを、任意のPythonライブラリでベースのUserクラスを拡張してテストします。
「ヘッドレス CI モード」
パイプラインでデプロイメントを自動的にゲートするために、失敗率とレイテンシに対して設定可能な合否しきい値を設け、非対話的にテストを実行します。
HostingerでLocustを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。