Posterrは、映画館のロビーにあるデジタルポスターボードを模倣したオープンソースのNode.jsアプリケーションです。Plex Media Serverのライブ状態を読み取り、現在再生中のタイトル、選択したライブラリからのオンデマンドピック、Sonarr、Radarr、Readarrから取得した近日公開予定のリリースを表示します。

PosterrをVPSでセルフホストすることで、自宅のコンピューターが起動しているかどうかにかかわらず、あらゆるブラウザ、スマートフォン、タブレット、Fire Stick、または壁掛けスクリーンから常にディスプレイを利用できるようになります。Plexとarrスタックにネットワーク経由で接続するため、メディアサービスが同じVPSで実行されているか、リモートのホームサーバーで実行されているかに関わらず機能します。