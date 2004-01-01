Posterrの1クリックインストール
あらゆるブラウザをPlexライブラリ用の映画館スタイルのディスプレイに変える、デジタル再生中ポスターサイネージです。
Posterr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Posterrの活用例
Posterrは、映画館のロビーにあるデジタルポスターボードを模倣したオープンソースのNode.jsアプリケーションです。Plex Media Serverのライブ状態を読み取り、現在再生中のタイトル、選択したライブラリからのオンデマンドピック、Sonarr、Radarr、Readarrから取得した近日公開予定のリリースを表示します。
PosterrをVPSでセルフホストすることで、自宅のコンピューターが起動しているかどうかにかかわらず、あらゆるブラウザ、スマートフォン、タブレット、Fire Stick、または壁掛けスクリーンから常にディスプレイを利用できるようになります。Plexとarrスタックにネットワーク経由で接続するため、メディアサービスが同じVPSで実行されているか、リモートのホームサーバーで実行されているかに関わらず機能します。
Posterrの主な機能
「再生中表示」
再生時間、スタジオ、コンテンツレーティング、およびトランスコード対応のプログレスバーとともに、ライブの映画、テレビ、音楽のポスターを表示します。
近日公開スライド
Radarrから公開予定の映画、Sonarrからエピソードとシーズンプレミア、およびReadarrから新しい書籍を取得します。
「オンデマンドライブラリ厳選」
選択したPlexライブラリからランダムなタイトルを順に表示し、何もストリーミングされていない時でも画面が常に魅力的な状態を保ちます。
マルチスクリーン対応
320pxから4Kまで自動スケーリングし、縦向きと横向きに対応し、CECモニター制御機能付きスリープタイマーを搭載しています。
カスタムスライドとテーマ
独自の画像、背景アート、テーマを組み込んだり、外部ウェブページを追加の回転スライドとして埋め込んだりすることができます。
トリビアとAwtrix
スライドの合間に組み込みの映画トリビアクイズを実行し、再生中のデータをAwtrix LEDマトリックスディスプレイにミラーリングします。
HostingerでPosterrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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