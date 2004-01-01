1クリックインストールでのInkscapeデプロイ
クラウドホスト型デスクトップ環境を介して、どのブラウザからでもアクセスできる無料のオープンソースベクターグラフィックエディターです。
Inkscape向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Inkscapeの活用例
Inkscapeは、SVG形式のロゴ、アイコン、イラスト、技術図面を作成するための、主要なオープンソースのベクターグラフィックエディターです。このテンプレートは、KasmVNCを介してInkscapeのデスクトップアプリケーションをフル機能で実行するため、ローカルに何もインストールすることなく、どの最新のブラウザからでもアクセスできます。
VPSでInkscapeをホスティングすると、デバイスを問わず利用できる永続的なデザインワークスペースを提供します。カスタム拡張機能、パレット、テンプレート、プロジェクトファイルは常に利用可能で、環境はパスワード認証付きのHTTPSで保護されており、VPNやデスクトップ同期は不要です。
Inkscapeの主な機能
「ブラウザアクセス可デスクトップ」
完全なInkscapeアプリケーションは、KasmVNCを介してブラウザで実行され、あらゆるデバイスからデザインワークスペースにアクセスできるようになります。
「SVG-Native 編集」
InkscapeはSVGジオメトリを直接扱うため、アートワークは品質を損なうことなくあらゆる解像度に対応でき、ウェブや印刷に最適です。
「高度なノード編集」
精密なベジェ曲線とノード操作ツールにより、詳細なイラストレーションやアイコン作業のためにパスを完全に制御できます。
拡張機能とスクリプト
数百もの組み込みおよびコミュニティ拡張機能により、Inkscape内で直接、自動化、カスタムエフェクト、ワークフロー統合が可能になります。
「永続ワークスペース」
プロジェクトファイル、フォント、パレット、および設定は、名前付きDockerボリュームにセッション間で保持され、コンテナの再起動や更新後も存続します。
HostingerでInkscapeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。