Inkscapeは、SVG形式のロゴ、アイコン、イラスト、技術図面を作成するための、主要なオープンソースのベクターグラフィックエディターです。このテンプレートは、KasmVNCを介してInkscapeのデスクトップアプリケーションをフル機能で実行するため、ローカルに何もインストールすることなく、どの最新のブラウザからでもアクセスできます。

VPSでInkscapeをホスティングすると、デバイスを問わず利用できる永続的なデザインワークスペースを提供します。カスタム拡張機能、パレット、テンプレート、プロジェクトファイルは常に利用可能で、環境はパスワード認証付きのHTTPSで保護されており、VPNやデスクトップ同期は不要です。