Grafanaの1クリックインストール
あらゆるデータソースからのメトリクス、ログ、トレースの可視化に対応した、主要なオブザーバビリティプラットフォーム（オープンソース）
Grafana向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Grafanaの活用例
Grafanaは、世界で最も人気のあるオープンソースのオブザーバビリティプラットフォームです。2,000万人以上のユーザーに信頼されており、時系列データを実用的なダッシュボードに変えるために使用されています。100以上のデータソース（Prometheus、InfluxDB、Elasticsearch、PostgreSQL、クラウドプロバイダーなど）に接続し、チームがインフラストラクチャのあらゆる場所からのデータを単一の統合インターフェースで視覚化し、アラートを設定できるようにします。
VPSでGrafanaをセルフホストすると、クラウドのデータ転送料金やシートごとの料金が不要になり、ダッシュボードの設定、クエリ履歴、メトリクスデータをすべて独自のインフラストラクチャ内に保持できます。これは、コンプライアンスに敏感な環境や、パブリックインターネットからアクセスできない内部システムを監視するチームにとって不可欠です。
Grafanaの主な機能
100以上のデータソース
カスタムアダプターを記述することなく、GrafanaをPrometheus、InfluxDB、Elasticsearch、MySQL、クラウドプロバイダー、その他多数に接続します。
豊富な可視化ライブラリ
グラフ、ヒートマップ、ヒストグラム、ジオマップ、統計パネル、そして数百ものコミュニティプラグインの中から選択し、すべてのメトリックを最も直感的な形式で表示できます。
強力なアラート
単一のアラートエンジンから、しきい値ベースまたは異常検出のアラートを定義し、Slack、PagerDuty、メール、Webhookなどへ通知をルーティングできます。
「ダッシュボード」テンプレート化
変数とテンプレートクエリを使用して、ホスト、サービス、リージョン、またはその他のディメンションで動的にフィルタリングできる単一の再利用可能なダッシュボードを構築します。
統合可観測性
1つのプラットフォームでメトリクス、ログ、分散トレースを横断的に相関付け、インシデントの診断と解決にかかる平均時間を短縮します。
HostingerでGrafanaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。