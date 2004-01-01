Grafanaは、世界で最も人気のあるオープンソースのオブザーバビリティプラットフォームです。2,000万人以上のユーザーに信頼されており、時系列データを実用的なダッシュボードに変えるために使用されています。100以上のデータソース（Prometheus、InfluxDB、Elasticsearch、PostgreSQL、クラウドプロバイダーなど）に接続し、チームがインフラストラクチャのあらゆる場所からのデータを単一の統合インターフェースで視覚化し、アラートを設定できるようにします。

VPSでGrafanaをセルフホストすると、クラウドのデータ転送料金やシートごとの料金が不要になり、ダッシュボードの設定、クエリ履歴、メトリクスデータをすべて独自のインフラストラクチャ内に保持できます。これは、コンプライアンスに敏感な環境や、パブリックインターネットからアクセスできない内部システムを監視するチームにとって不可欠です。