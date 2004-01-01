PdfDingは、デバイス間で読書位置を記憶するセルフホスト型PDFマネージャー兼ビューアです。そのため、デスクトップで読書を開始し、場所を失うことなくスマートフォンで続けることができます。ファイルは、多段階のタグ付け、スター付け、アーカイブ機能を備えたワークスペースとコレクションに整理されます。ブラウザベースのビューアでは、ドキュメントに注釈を付けたり、ハイライトしたり、テキストを追加したり、描画したり、署名したりできます。すべての注釈はサーバー側に保存され、すべてのデバイス間で同期されます。

独自のVPSでPdfDingをセルフホストすることで、ドキュメントライブラリのプライバシーが保護されます。クラウドサービスへのファイルアップロード、使用状況分析は行われず、インスタンスへのアクセス権を持つユーザーを完全に制御できます。オプションのOIDCシングルサインオン、二要素認証、およびリンクごとのアクセス制御により、個人利用と小規模チーム利用の両方で実用的です。