PdfDingを1クリックでインストール
ブラウザベースの閲覧、注釈、およびデバイス間での読書位置同期機能を備えたセルフホスト型PDFマネージャー。
PdfDing向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
PdfDingの活用例
PdfDingは、デバイス間で読書位置を記憶するセルフホスト型PDFマネージャー兼ビューアです。そのため、デスクトップで読書を開始し、場所を失うことなくスマートフォンで続けることができます。ファイルは、多段階のタグ付け、スター付け、アーカイブ機能を備えたワークスペースとコレクションに整理されます。ブラウザベースのビューアでは、ドキュメントに注釈を付けたり、ハイライトしたり、テキストを追加したり、描画したり、署名したりできます。すべての注釈はサーバー側に保存され、すべてのデバイス間で同期されます。
独自のVPSでPdfDingをセルフホストすることで、ドキュメントライブラリのプライバシーが保護されます。クラウドサービスへのファイルアップロード、使用状況分析は行われず、インスタンスへのアクセス権を持つユーザーを完全に制御できます。オプションのOIDCシングルサインオン、二要素認証、およびリンクごとのアクセス制御により、個人利用と小規模チーム利用の両方で実用的です。
PdfDingの主な機能
「デバイス間の同期」
読書位置、注釈、デジタル署名がすべてのデバイス間で同期されるため、デスクトップとモバイルを切り替える際に場所を見失うことはありません。
注釈・編集
ブラウザで直接、テキスト、ハイライト、描画、コメントを追加できます。サードパーティツールは不要で、注釈はサーバー側に保存されます。
「コレクション」と「タグ付け」
多階層タグ、お気に入り登録、アーカイブ機能を使用してPDFをワークスペースやコレクションに整理し、構造化された個人またはチームのライブラリを構築できます。
デジタル署名
ブラウザで書類に署名し、デスクトップソフトウェアをインストールすることなく、すべてのデバイスで署名を同期して保存できます。
SSOと二要素認証
任意のOIDCプロバイダーと連携してシングルサインオンを実現し、TOTPまたはWebAuthnハードウェアキーによる二要素認証でアカウントを保護します。
「共有可能なリンク」
個別のPDF向けに、QRコード付きのアクセス制御された共有リンクを生成することで、完全なアカウントアクセスを付与することなく、ドキュメントを簡単に共有できます。
HostingerでPdfDingを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。