Elasticsearchは、Elastic Stackの中核をなす分散型RESTful検索および分析エンジンです。Apache Luceneを基盤として構築されており、大規模なデータセットに対して全文検索、複雑な集計、ニアリアルタイムのインデックス作成を提供します。その分散アーキテクチャは、自動シャーディングとレプリケーションをサポートし、単一ノードから大規模クラスターへの水平スケーラビリティを可能にします。

VPSでElasticsearchをセルフホストすることで、一貫したクエリパフォーマンスのための専用リソースが得られ、インデックス構成と保持ポリシーを完全に制御できます。また、ドキュメントごとの料金やベンダーの制限なしに、独自のロギング、監視、アプリケーションスタックと統合する機能も得られます。