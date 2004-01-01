Elasticsearchの1クリックインストール
Apache Luceneを基盤とした、全文検索、ログ、リアルタイムデータ分析のための分散型検索および分析エンジンです。
Elasticsearch向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Elasticsearchの活用例
Elasticsearchは、Elastic Stackの中核をなす分散型RESTful検索および分析エンジンです。Apache Luceneを基盤として構築されており、大規模なデータセットに対して全文検索、複雑な集計、ニアリアルタイムのインデックス作成を提供します。その分散アーキテクチャは、自動シャーディングとレプリケーションをサポートし、単一ノードから大規模クラスターへの水平スケーラビリティを可能にします。
VPSでElasticsearchをセルフホストすることで、一貫したクエリパフォーマンスのための専用リソースが得られ、インデックス構成と保持ポリシーを完全に制御できます。また、ドキュメントごとの料金やベンダーの制限なしに、独自のロギング、監視、アプリケーションスタックと統合する機能も得られます。
Elasticsearchの主な機能
「全文検索」
成熟したApache Luceneライブラリを基盤として構築された、ハイライト表示、あいまい一致、同義語サポートを備えた強力な関連度スコア検索。
リアルタイムインデックス化
ドキュメントは取り込み後、ミリ秒以内に検索可能になり、継続的に更新されるデータセット全体でほぼリアルタイムの分析とライブ検索が可能になります。
リッチな集計
単一のクエリでメトリクス、ヒストグラム、マルチレベルのグループ化を計算し、インタラクティブなダッシュボードやビジネスインテリジェンスレポートを強化します。
分散型アーキテクチャ
データ量が増加するにつれて、自動シャーディングとレプリケーションは、高可用性と水平スケーラビリティを確保するために、ノード間でデータを分散します。
レストフル JSON API
シンプルなHTTP/JSONインターフェースにより、あらゆるプログラミング言語が独自のドライバーや複雑なクライアント設定なしでデータのクエリ、インデックス作成、管理を行うことができます。
HostingerでElasticsearchを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。