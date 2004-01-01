Logseqは、プライバシーを重視したオープンソースの知識管理およびアウトラインプラットフォームです。ブロックベースのノート、双方向リンク、日次ジャーナル、グラフ形式のノート関係、クエリ可能な知識ベースを備え、すべてディスク上のMarkdownまたはOrg-modeファイルとして記述されます。Logseq Webアプリは、ブラウザで完全に動作する静的SPAです。このテンプレートはそれをセルフホストするため、ノートを動かすJavaScriptは、サードパーティではなく、ユーザーが管理するインフラストラクチャから提供されます。

ノートはファイルシステムアクセスAPIを介してブラウザにローカルに保存されます。これは、データがSPAをホストするサーバーに触れることがないことを意味します。ユーザーがLogseq UIを望むものの、logseq.comやクラウド同期プロバイダーに依存したくない「自分のCDNを信頼する」ワークフローに最適です。デプロイメントをLogseqデスクトップアプリ、Git同期、またはiCloud/OneDriveフォルダ同期と組み合わせることで、同じノートファイルに複数のデバイスからアクセスできます。