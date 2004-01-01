ワンクリックインストールでLogseqのデプロイ
セルフホスト型でプライバシーを最優先したナレッジベースおよびアウトライナーは、高速な静的ウェブアプリとして提供され、ノートはブラウザで管理されるローカルフォルダに保存されます。
Logseq向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Logseqの活用例
Logseqは、プライバシーを重視したオープンソースの知識管理およびアウトラインプラットフォームです。ブロックベースのノート、双方向リンク、日次ジャーナル、グラフ形式のノート関係、クエリ可能な知識ベースを備え、すべてディスク上のMarkdownまたはOrg-modeファイルとして記述されます。Logseq Webアプリは、ブラウザで完全に動作する静的SPAです。このテンプレートはそれをセルフホストするため、ノートを動かすJavaScriptは、サードパーティではなく、ユーザーが管理するインフラストラクチャから提供されます。
ノートはファイルシステムアクセスAPIを介してブラウザにローカルに保存されます。これは、データがSPAをホストするサーバーに触れることがないことを意味します。ユーザーがLogseq UIを望むものの、logseq.comやクラウド同期プロバイダーに依存したくない「自分のCDNを信頼する」ワークフローに最適です。デプロイメントをLogseqデスクトップアプリ、Git同期、またはiCloud/OneDriveフォルダ同期と組み合わせることで、同じノートファイルに複数のデバイスからアクセスできます。
Logseqの主な機能
ブロックベースのアウトライナー
各行は、双方向リンク、埋め込み、参照機能を備えたドラッグ可能なブロックです。これは、非線形思考者やPKMワークフローに最適です。
MarkdownとOrg-mode
ノートは、ディスクに保存されたプレーンなMarkdownまたはOrg-modeファイルであるため、どのテキストエディタでも編集可能であり、将来Logseqがサービス終了しても残ります。
毎日日記
日ごとのノートページは、時間の経過とともにパターンを浮き彫りにし、トピックページへ簡単にリンクできる、意識の流れを記録するログを作成します。
「グラフ表示」
ノート間の関係をインタラクティブなグラフとして視覚化することで、成長するナレッジベース内の隠れたつながりをより簡単に見つけられるようになります。
クエリとテンプレート
知識ベースに対してDatalogクエリを実行し、議事録、書籍、プロジェクト、繰り返し発生するワークフローのための再利用可能なテンプレートを作成します。
プライバシー重視の設計
ウェブアプリは完全にクライアント側で動作します。ノートはブラウザが管理するローカルフォルダに保存され、Git同期または別の同期レイヤーにオプトインしない限り、あなたのデバイスから離れることはありません。
HostingerでLogseqを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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