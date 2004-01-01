Gotifyは、リアルタイムでメッセージを送受信できる軽量なオープンソースのプッシュ通知サーバーです。シンプルなREST APIにより、Firebase、Pushover、その他のサードパーティサービスに依存することなく、スクリプト、監視ツール、cronジョブ、アプリケーションからの通知を簡単に統合できます。複数のクライアントアプリケーションをサポートし、優先度レベルに応じて通知をソース別に整理します。

Gotifyをセルフホストすることで、すべての通知データを自身のVPSに保持し、プライバシーと可用性を保証します。最小限のリソースフットプリントであるため、メモリやCPUを競合することなく、他のアプリケーションと快適に動作します。