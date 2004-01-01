Zenの1クリックインストール
シンプルなセルフホスト型メモアプリで、Markdown対応、BM25全文検索機能、オフラインPWAアクセスに対応しています。
Zen向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Zenの活用例
Zenは、約20MBのメモリしか使用しない軽量なGoバイナリとして構築された、ミニマリストなセルフホスト型ノート作成アプリケーションです。ノートはSQLiteにMarkdown形式で保存され、BM25全文検索、タグベースの整理、コードブロックのシンタックスハイライト、高速ナビゲーションのためのキーボードショートカットを備えています。
VPSでZenをセルフホストすることで、クラウド同期料金やサードパーティからのアクセスなしに、すべてのノートを自身のインフラストラクチャ上でプライベートに保つことができます。オフラインPWAサポートにより、インターネット接続がない場合でもノートにアクセス可能です。また、最小限のリソースフットプリントで、小さなVPS上で他のサービスと快適に並行してZenを実行できます。
Zenの主な機能
Markdownノート
コードブロックのサポート、書式設定のショートカット、クリーンなプレビューモードを備えた標準Markdownでノートを記述できます。
BM25 全文検索
最も関連性の高い結果を最初に返すBM25ランク付けされた全文検索を使用すると、メモを瞬時に見つけることができます。
タグ整理
厳格なフォルダ階層に縛られることなく、タグを使って柔軟にノートを分類できます。
オフライン PWA
Zenをプログレッシブウェブアプリとしてインストールすると、インターネット接続なしでメモにオフラインアクセスできます。
最小のリソース使用量
単一のGoバイナリとして構築され、約20MBのRAMを使用するZenは、最小のVPSでも他のサービスと並行して効率的に動作します。
HostingerでZenを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。