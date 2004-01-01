Zenは、約20MBのメモリしか使用しない軽量なGoバイナリとして構築された、ミニマリストなセルフホスト型ノート作成アプリケーションです。ノートはSQLiteにMarkdown形式で保存され、BM25全文検索、タグベースの整理、コードブロックのシンタックスハイライト、高速ナビゲーションのためのキーボードショートカットを備えています。

VPSでZenをセルフホストすることで、クラウド同期料金やサードパーティからのアクセスなしに、すべてのノートを自身のインフラストラクチャ上でプライベートに保つことができます。オフラインPWAサポートにより、インターネット接続がない場合でもノートにアクセス可能です。また、最小限のリソースフットプリントで、小さなVPS上で他のサービスと快適に並行してZenを実行できます。