Posterizarrは、Plex、Jellyfin、またはEmbyライブラリ向けに、美しく、テキストのないポスター、背景、タイトルカードを作成するオープンソースの自動化ツールです。Fanart.tv、TMDB、TVDB、Plex、IMDbからアートワークを取得し、独自のオーバーレイ、フォント、テキストルールを適用することで、すべての映画、番組、シーズンがライブラリ全体で一貫した外観になります。

VPSでPosterizarrをセルフホストすることで、数千ものアイテムにわたる無人の一括アートワーク生成に必要な安定した稼働時間と専用帯域幅が得られます。付属のウェブUIを使用すると、ブラウザから設定の管理、進行状況の監視、実行のトリガーが可能です。また、Tautulli、Sonarr、Radarrとの統合により、新しいリリースがライブラリに追加された瞬間に洗練された外観を保ちます。