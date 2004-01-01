ワンクリックインストールでのPosterizarrデプロイ
Plex、Jellyfin、Emby向けの自動ポスター生成ツールで、TMDB、Fanart、TVDBからアートワークを取得してオーバーレイします。
Posterizarr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Posterizarrの活用例
Posterizarrは、Plex、Jellyfin、またはEmbyライブラリ向けに、美しく、テキストのないポスター、背景、タイトルカードを作成するオープンソースの自動化ツールです。Fanart.tv、TMDB、TVDB、Plex、IMDbからアートワークを取得し、独自のオーバーレイ、フォント、テキストルールを適用することで、すべての映画、番組、シーズンがライブラリ全体で一貫した外観になります。
VPSでPosterizarrをセルフホストすることで、数千ものアイテムにわたる無人の一括アートワーク生成に必要な安定した稼働時間と専用帯域幅が得られます。付属のウェブUIを使用すると、ブラウザから設定の管理、進行状況の監視、実行のトリガーが可能です。また、Tautulli、Sonarr、Radarrとの統合により、新しいリリースがライブラリに追加された瞬間に洗練された外観を保ちます。
Posterizarrの主な機能
「フルウェブUI」
JSONファイルを手動で編集する代わりに、最新のブラウザインターフェースから設定を管理し、アクティビティを監視し、ポスターの実行をトリガーできます。
Plex, Jellyfin, Emby
主要な3つのメディアサーバーすべてに対応するアートワークを生成し、移植性を高めるためKometa互換のフォルダー構造でアセットを書き込みます。
マルチソースのアートワーク
Fanart.tv、TMDB、TVDB、Plex、IMDbから画像を取得し、すべてのタイトルが高解像度でテキストのないソースアートワークを見つけられるようにします。
カスタムオーバーレイとテキスト
独自のフォント、色、グラデーション、テキストルールを適用して、映画、番組、シーズン全体で統一されたポスタースタイルを作成します。
Arr stack統合
Tautulli、Sonarr、Radarr からトリガーが自動的に実行され、新しいリリースが追加されるとすぐに、一致するポスターが取得されます。
バックアップとマニュアルアセット
アセットのバックアップ専用ボリュームと、手動で厳選されたアートワークにより、再構築や更新が行われてもカスタムポスターを安全に保護します。
HostingerでPosterizarrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。