OCS Inventory NGの1クリックインストール
フリート全体にわたってハードウェア、ソフトウェアを追跡し、パッケージをデプロイするオープンソースのIT資産管理サーバーです。
OCS Inventory NG向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OCS Inventory NGの活用例
OCS Inventory NG（Open Computers and Software Inventory Next Generation）は、2001年以来改良が重ねられてきた、無料のオープンソース資産管理およびソフトウェア展開ソリューションです。Windows、Linux、macOS、Android、IBM AIXのエンドポイントにインストールされた軽量エージェントは、詳細なハードウェアおよびソフトウェアインベントリを中央サーバーに報告します。一方、SNMPスキャンとIPディスカバリは、プリンター、スイッチ、ルーター、その他のエージェントレスデバイスへの可視性を拡張します。
独自のVPSでOCS Inventoryをセルフホストすることで、すべてのデバイスフィンガープリント、ライセンス記録、および展開されたパッケージを管理下に置くことができます。バンドルされているウェブコンソール、MySQLデータベース、およびREST APIは、100,000台を超えるデバイスのIT資産を管理する企業によって使用されているものと同じコンポーネントであり、資産ごとの料金やサードパーティSaaSへの依存はありません。
OCS Inventory NGの主な機能
ハードウェアおよびソフトウェアのインベントリ
軽量エージェントは、Windows、Linux、macOS、Android、AIXの各エンドポイントから、詳細なCPU、メモリ、ストレージ、周辺機器、およびインストール済みソフトウェアのデータを収集します。
パッケージのデプロイ
100,000台以上のデバイスのフリートに拡張可能な帯域幅制御を備え、HTTPS経由でスクリプト、インストーラー、構成パッケージをエージェントにプッシュします。
SNMP およびネットワークディスカバリ
サブネットをスキャンし、SNMPデバイスをクエリして、エージェントを実行できないプリンター、スイッチ、ルーター、およびその他の機器をインベントリします。
ライセンスコンプライアンスレポート
お使いの環境全体でインストールされているアプリケーションを追跡し、ソフトウェアメータリングレポートを作成して、ライセンスの使用状況と更新を確認します。
REST API と 連携
組み込みのREST APIとGLPI同期プラグインは、チケットシステム、CMDB、セキュリティツールに資産データを連携させます。
RBAC付きWebコンソール
ロールベースのアクセス制御、LDAPおよびCAS認証、運用担当者および監査担当者向けのカスタマイズ可能なダッシュボードを備えたブラウザベースのコンソールです。
HostingerでOCS Inventory NGを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。