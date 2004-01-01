OCS Inventory NG（Open Computers and Software Inventory Next Generation）は、2001年以来改良が重ねられてきた、無料のオープンソース資産管理およびソフトウェア展開ソリューションです。Windows、Linux、macOS、Android、IBM AIXのエンドポイントにインストールされた軽量エージェントは、詳細なハードウェアおよびソフトウェアインベントリを中央サーバーに報告します。一方、SNMPスキャンとIPディスカバリは、プリンター、スイッチ、ルーター、その他のエージェントレスデバイスへの可視性を拡張します。

独自のVPSでOCS Inventoryをセルフホストすることで、すべてのデバイスフィンガープリント、ライセンス記録、および展開されたパッケージを管理下に置くことができます。バンドルされているウェブコンソール、MySQLデータベース、およびREST APIは、100,000台を超えるデバイスのIT資産を管理する企業によって使用されているものと同じコンポーネントであり、資産ごとの料金やサードパーティSaaSへの依存はありません。