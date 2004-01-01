BugSinkは、リアルタイムでサービス全体にわたるアプリケーションの例外を捕捉し、グループ化し、表面化させるセルフホスト型のエラートラッキングプラットフォームです。DjangoとPythonで構築されており、開発チームが問題を迅速に診断し解決するために必要なスタックトレース、エラーコンテキスト、重複排除機能を提供します—機密性の高いデバッグ情報をサードパーティサービスに送信することなく。

独自のVPSでセルフホストすることで、エラー量に応じた課金を排除し、規制対象業界におけるデータレジデンシーの懸念を解消し、既存のインフラストラクチャとエラートラッキングを直接統合できます。このデプロイメントでは、BugSinkとMySQLを組み合わせて永続的なエラー保存を実現し、初回起動時に管理者ユーザーを自動的に作成します。