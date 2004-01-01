BugSinkの1クリックインストール
機密性の高いデバッグデータを完全に制御し、アプリケーションの例外を監視するためのセルフホスト型エラー追跡プラットフォームです。
BugSink向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
BugSinkの活用例
BugSinkは、リアルタイムでサービス全体にわたるアプリケーションの例外を捕捉し、グループ化し、表面化させるセルフホスト型のエラートラッキングプラットフォームです。DjangoとPythonで構築されており、開発チームが問題を迅速に診断し解決するために必要なスタックトレース、エラーコンテキスト、重複排除機能を提供します—機密性の高いデバッグ情報をサードパーティサービスに送信することなく。
独自のVPSでセルフホストすることで、エラー量に応じた課金を排除し、規制対象業界におけるデータレジデンシーの懸念を解消し、既存のインフラストラクチャとエラートラッキングを直接統合できます。このデプロイメントでは、BugSinkとMySQLを組み合わせて永続的なエラー保存を実現し、初回起動時に管理者ユーザーを自動的に作成します。
BugSinkの主な機能
自動エラーグループ化
類似する例外を重複排除し、クラスタリングすることで、ダッシュボードに何千もの同一のアラートが溢れる代わりに、チームは対処可能な1つの問題を確認できます。
詳細スタックトレース
各エラー発生時のソースコンテキストと変数状態を含めて完全なスタックトレースをキャプチャし、開発者がバグを再現し、修正するために必要なすべてを提供します。
複数言語SDKのサポート
複数のプログラミング言語とフレームワークに対応した人気のSDKと連携することで、すべてのサービスからのエラーを一箇所に集約できます。
「リアルタイム通知」
新しいエラータイプが検出された瞬間にアラートが発動し、問題が複雑化してより多くのユーザーに影響を与える前に、チームが対応できるようになります。
完全なデータ主権
すべてのエラーデータ、スタックトレース、ユーザーコンテキストは、お客様のVPS上に保持され、コンプライアンス要件を満たし、機密情報がお客様のインフラストラクチャから流出するのを防ぎます。
HostingerでBugSinkを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。