1クリックインストールでのFlexGetデプロイ
RSSフィードやトレントサイトなどからメディアをダウンロード・管理するための強力な自動化ツールです。
FlexGet向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
FlexGetの活用例
FlexGetは、RSS、トレントサイト、Usenetインデクサー、その他多数のソースからのコンテンツに対応する多目的自動化ツールです。エピソードや映画のメタデータを取得し、品質ルールに基づいてリリースをフィルタリングし、既存のライブラリと重複排除を行い、一致したダウンロードをトレントクライアント、Usenetダウンローダー、または後処理スクリプトに引き渡します。これらすべては、単一の宣言型YAML設定から実行されます。
VPSでFlexGetをセルフホストすることで、自動化が常に稼働し、フィードがリリース期間を逃すことがなくなります。Sonarr、Radarr、qBittorrent、SABnzbd、およびより広範なメディアサーバーのスタックに接続し、すべてに供給し続けるスケジューリングの接着剤として機能します。
FlexGetの主な機能
YAML駆動自動化
すべてのフィード、フィルター、変換、およびダウンロードターゲットを単一の設定ファイルで宣言します。これにより、バージョン管理が容易になり、インスタンス間でレプリケートできます。
数百の連携
トレントサイト、RSSフィード、Trakt、IMDb、TheTVDB、qBittorrent、Transmission、Deluge、SABnzbd、NZBGetなど、その他多数に対応した組み込みプラグインです。
シリーズと映画の発見
プロバイダーを横断して番組や映画を追跡し、ライブラリ内の重複を排除し、品質および言語ルールに一致するリリースのみを取得します。
「Web UI」と REST API
キューに入っているタスクの参照、手動での実行トリガー、ブラウザからの履歴確認が可能です。または、JSON REST APIを通じてすべてを自動化することもできます。
スケジュール設定とトリガー
Cron形式のスケジュール、ファイルシステムトリガー、およびウェブフックのエントリポイントにより、手動での介入なしにタスクが自動的に実行され続けます。
HostingerでFlexGetを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。