FlexGetは、RSS、トレントサイト、Usenetインデクサー、その他多数のソースからのコンテンツに対応する多目的自動化ツールです。エピソードや映画のメタデータを取得し、品質ルールに基づいてリリースをフィルタリングし、既存のライブラリと重複排除を行い、一致したダウンロードをトレントクライアント、Usenetダウンローダー、または後処理スクリプトに引き渡します。これらすべては、単一の宣言型YAML設定から実行されます。

VPSでFlexGetをセルフホストすることで、自動化が常に稼働し、フィードがリリース期間を逃すことがなくなります。Sonarr、Radarr、qBittorrent、SABnzbd、およびより広範なメディアサーバーのスタックに接続し、すべてに供給し続けるスケジューリングの接着剤として機能します。