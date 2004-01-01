Wallabagの1クリックインストール
気が散ることなくオフラインで読めるよう、ウェブ記事を保存・整理するセルフホスト型の「後で読む」サービスです。
Wallabag向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Wallabagの活用例
Wallabagは、Web記事を保存し、広告、ナビゲーション、不要な要素を取り除き、テキストと画像のみを表示することで、すっきりとした集中できる読書体験を提供する、セルフホスト型の「後で読む」アプリケーションです。PocketやInstapaperのプライベートな代替として機能し、完全なオフラインサポートを備えています。
VPSでWallabagをセルフホストすることで、読書リストと記事アーカイブが独自のインフラストラクチャに保存され、第三者によるアクセスがなくなります。ChromeおよびFirefox用のブラウザ拡張機能を使用すると、ワンクリックで記事を保存でき、iOSおよびAndroid用のモバイルアプリは外出先でのオフライン読書を可能にします。PocketやInstapaperからのインポートにより、移行は簡単です。
Wallabagの主な機能
すっきりとした記事の閲覧
Wallabag は記事のコンテンツを抽出し、広告、ナビゲーション、および煩わしい要素を取り除き、クリーンで集中できる読書体験を提供します。
「オフラインアクセス」
保存された記事は、iOSおよびAndroid向けのモバイルアプリに同期され、インターネット接続なしで読むことができます。
ブラウザ拡張機能
公式のWallabagブラウザ拡張機能を使えば、ChromeやFirefoxから記事をワンクリックで保存できます。
「タグ付け＆検索」
保存した記事をタグで整理し、閲覧履歴全体を対象に全文検索を使用すれば、何でも瞬時に見つけることができます。
Pocketからインポート
保存された記事を失うことなく、PocketまたはInstapaperからWallabagへ既存のリーディングリストを移行できます。
HostingerでWallabagを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。