Wallabagは、Web記事を保存し、広告、ナビゲーション、不要な要素を取り除き、テキストと画像のみを表示することで、すっきりとした集中できる読書体験を提供する、セルフホスト型の「後で読む」アプリケーションです。PocketやInstapaperのプライベートな代替として機能し、完全なオフラインサポートを備えています。

VPSでWallabagをセルフホストすることで、読書リストと記事アーカイブが独自のインフラストラクチャに保存され、第三者によるアクセスがなくなります。ChromeおよびFirefox用のブラウザ拡張機能を使用すると、ワンクリックで記事を保存でき、iOSおよびAndroid用のモバイルアプリは外出先でのオフライン読書を可能にします。PocketやInstapaperからのインポートにより、移行は簡単です。