Casdoorは、アプリケーション向けに一元化された認証サーバーとして機能するオープンソースのIDおよびアクセス管理（IAM）プラットフォームです。OAuth 2.0、OpenID Connect、SAML、LDAPを標準でサポートしており、あらゆるアプリケーションがユーザーログインを単一の信頼できるサービスに委任できます。これにより、アプリケーションごとのログインシステムが不要になり、ユーザーはスタック全体で単一の認証情報を使用できるようになります。

Casdoorをセルフホストすることで、ユーザーの認証情報とセッションデータを完全に管理下に置くことができ、ユーザーごとの料金やベンダーロックインもありません。組み込みの多要素認証、ソーシャルログイン連携、Casbinを介したきめ細かな権限管理により、あらゆる規模のチームにとって完全なIDプラットフォームとなります。