Casdoorのワンクリックインストール
一元的なシングルサインオン、OAuth 2.0、OIDC、SAMLに対応したID / アクセス管理プラットフォーム（オープンソース）。
Casdoor向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Casdoorの活用例
Casdoorは、アプリケーション向けに一元化された認証サーバーとして機能するオープンソースのIDおよびアクセス管理（IAM）プラットフォームです。OAuth 2.0、OpenID Connect、SAML、LDAPを標準でサポートしており、あらゆるアプリケーションがユーザーログインを単一の信頼できるサービスに委任できます。これにより、アプリケーションごとのログインシステムが不要になり、ユーザーはスタック全体で単一の認証情報を使用できるようになります。
Casdoorをセルフホストすることで、ユーザーの認証情報とセッションデータを完全に管理下に置くことができ、ユーザーごとの料金やベンダーロックインもありません。組み込みの多要素認証、ソーシャルログイン連携、Casbinを介したきめ細かな権限管理により、あらゆる規模のチームにとって完全なIDプラットフォームとなります。
Casdoorの主な機能
汎用SSOプロトコル
OAuth 2.0、OpenID Connect、SAMLのサポートにより、Casdoorは、ほぼすべてのアプリケーションに対して、すぐに利用可能なIDプロバイダーとして機能します。
多要素認証
アプリケーションごとのMFAポリシーを使用して、すべての連携アプリケーションでTOTP、WebAuthnハードウェアキー、SMSコード、またはFace IDを義務付けます。
ソーシャルログインプロバイダー
GitHub、Google、Microsoft、その他多数のプロバイダーに対応した組み込みコネクタにより、ユーザーは既存のアカウントでサインインできます。
きめ細かいアクセス制御
Casbinを搭載したACL、RBAC、およびABACポリシーにより、スタック全体で、どのユーザーやロールがどのリソースにアクセスできるかを正確に制御できます。
複数組織サポート
単一のCasdoorインスタンスから、個別のユーザープール、アプリケーション、ポリシーを持つ複数の分離された組織を管理できます。
HostingerでCasdoorを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。