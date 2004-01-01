1クリックインストールでの今すぐデプロイ
コンテナのヘルスチェック、エンドポイントチェック、証明書、および公開ステータスページを備えた、ゼロコンフィグのDocker＆Kubernetes監視です。
Maintenant向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Maintenantの活用例
Maintenantは、複数のセルフホスト型ツールを一度に置き換えるオープンソースの統合監視ツールです。単一のコンテナをデプロイするだけで、ホスト上のすべてのワークロードを自動的に検出し、コンテナの状態、リソース使用量、HTTPおよびTCPエンドポイント、TLS証明書、イメージの更新、ネットワークセキュリティリスクを、Goで構築された単一のダッシュボードから追跡します。
セルフホスターや小規模チーム向けに設計されたMaintenantは、SQLiteをバックエンドとする単一のバイナリとして提供され、外部データベースやログシッパーは不要です。意図的に組み込みの認証機能なしで提供されており、既存のリバースプロキシの背後に配置することを想定しています。これにより、スタック全体で単一のIDレイヤーを維持しつつ、ホストごとやメトリックごとの料金なしで、すべてのメトリック、ログ行、アラートを所有できます。
Maintenantの主な機能
コンテナ自動検出
すべてのDockerコンテナとKubernetesワークロードを、起動した瞬間に、状態変化、再起動ループ、ログストリーミングを含めて検出します。
「エンドポイントとハートビートのチェック」
設定可能な障害および復旧しきい値を持つDockerラベルを介して、HTTP、TCP、およびcronハートビートモニターを定義します。
TLS証明書追跡
監視対象のHTTPSエンドポイントから証明書を自動インポートし、有効期限の30日前、14日前、7日前、3日前、1日前にアラートを送信します。
「リソースメトリクス」
コンテナごとのリアルタイムCPU、メモリ、ネットワーク、ディスクI/Oをグラフで表示し、ノイズを低く抑えるためのデバウンスされたしきい値アラートを提供します。
「インテリジェンス更新」
OCIレジストリをスキャンしてイメージダイジェストを比較することで、どのワークロードに新しいバージョンが待機しているかを正確に把握できます。
「公開ステータスページ」
顧客とチームメイト向けのリアルタイムステータスページに、モニターの重要度をサーバー送信イベントで集約します。
HostingerでMaintenantを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。