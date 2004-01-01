Maintenantは、複数のセルフホスト型ツールを一度に置き換えるオープンソースの統合監視ツールです。単一のコンテナをデプロイするだけで、ホスト上のすべてのワークロードを自動的に検出し、コンテナの状態、リソース使用量、HTTPおよびTCPエンドポイント、TLS証明書、イメージの更新、ネットワークセキュリティリスクを、Goで構築された単一のダッシュボードから追跡します。

セルフホスターや小規模チーム向けに設計されたMaintenantは、SQLiteをバックエンドとする単一のバイナリとして提供され、外部データベースやログシッパーは不要です。意図的に組み込みの認証機能なしで提供されており、既存のリバースプロキシの背後に配置することを想定しています。これにより、スタック全体で単一のIDレイヤーを維持しつつ、ホストごとやメトリックごとの料金なしで、すべてのメトリック、ログ行、アラートを所有できます。