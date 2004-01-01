HortusFoxは、観葉植物や庭の植物を体系的に、プライバシーを保ちながら管理したい植物愛好家向けの専用Webアプリケーションです。写真、種名、カスタム属性で植物をカタログ化し、場所ごとに整理できます。また、水やり、施肥、植え替えなどの定期的な手入れのリマインダーを設定することも可能です。天気データとの連携により、屋外で植物を育てる方は環境条件に合わせて手入れのスケジュールを調整でき、内蔵の植物認識機能は未知の種を特定するのに役立ちます。

VPSでHortusFoxをセルフホストすることで、何年にもわたる成長記録、手入れ履歴、植物の写真を完全に管理下に置くことができます。これにより、第三者のクラウドサービスがあなたのコレクションデータへのアクセスを停止したり、あなたのガーデニング習慣を収益化したりすることはありません。