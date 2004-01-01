HortusFoxのワンクリックインストール
植物のカタログ化、世話のルーティンのスケジュール管理、プライベートな庭の整理をまとめて行えるセルフホスト型植物管理システム
HortusFox向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
HortusFoxの活用例
HortusFoxは、観葉植物や庭の植物を体系的に、プライバシーを保ちながら管理したい植物愛好家向けの専用Webアプリケーションです。写真、種名、カスタム属性で植物をカタログ化し、場所ごとに整理できます。また、水やり、施肥、植え替えなどの定期的な手入れのリマインダーを設定することも可能です。天気データとの連携により、屋外で植物を育てる方は環境条件に合わせて手入れのスケジュールを調整でき、内蔵の植物認識機能は未知の種を特定するのに役立ちます。
VPSでHortusFoxをセルフホストすることで、何年にもわたる成長記録、手入れ履歴、植物の写真を完全に管理下に置くことができます。これにより、第三者のクラウドサービスがあなたのコレクションデータへのアクセスを停止したり、あなたのガーデニング習慣を収益化したりすることはありません。
HortusFoxの主な機能
「お手入れのリマインダー」
忙しいお手入れスケジュールで、どの植物も見逃すことがないように、水やり、施肥、植え替えの定期的なタスクを設定します。
ロケーションベースの組織
植物を特定の部屋や屋外スペースに割り当てることで、コレクションを素早くフィルタリングし、各エリアを個別に管理できます。
気象連携
現地の気象データを連携させ、降水量や気温の状況に合わせて屋外の植物の手入れを自動的に行います。
「植物認識」
アプリ内で直接、写真から未知の種を特定し、HortusFoxを離れることなく確認済みの種データをカタログに追加できます。
在庫管理
植物と一緒に鉢、肥料、道具、資材を追跡することで、園芸用品が常に把握されるようにします。
「連携チャット」
組み込みのグループチャットにより、家庭やチームは別途メッセージングアプリなしで植物の世話の責任を調整できます。
HostingerでHortusFoxを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。