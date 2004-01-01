オウントラックス レコーダー のワンクリックインストールでのデプロイ
OwnTracksの電話アプリがMQTTを介して公開する位置データを保存し、視覚化するセルフホスト型バックエンドです。
OwnTracks Recorder向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OwnTracks Recorderの活用例
OwnTracks Recorderは、OwnTracksのiOSおよびAndroidアプリの公式バックエンドであり、商用の位置情報共有サービスに代わる、完全に自己ホスト型の選択肢を提供します。Recorderは、プライベートなMQTTブローカーを購読し、お使いの携帯電話からの位置情報公開を取り込み、外部データベースを必要とせずに、すべてのポイントをディスク上のプレーンファイルとして保存します。
内蔵のHTTPサーバーは、REST API、ライブWebSocketストリーム、および最終位置、日次トラック、GeoJSONマップ用の既製ビューを公開します。このテンプレートは、パスワード認証がすぐに有効になっているEclipse MosquittoブローカーとRecorderをバンドルしているため、OwnTracksアプリをVPSに向け、移動データを第三者に送信することなく、位置履歴の収集を開始できます。
OwnTracks Recorderの主な機能
「プライベートロケーションバックエンド」
OwnTracksアプリから公開されるすべての位置情報を、サードパーティのクラウドを介さずに、ご自身のサーバーに保存します。
組み込みMQTTブローカー
パスワード認証付きのバンドルされたEclipse Mosquittoは、インターネット上のどこからでも電話が接続できるように準備ができています。
ライブマップと追跡
ウェブUIは、最終位置、日ごとの移動履歴、および新しい位置情報が届くとWebSocket経由で更新されるライブマップを表示します。
RESTとWebSocket API
保存された場所をJSON、GeoJSON、またはCSVとして、ドキュメント化されたREST APIを介してクエリするか、WebSocket経由で更新をストリームします。
プレーンファイルストレージ
SQLデータベースを操作する必要はありません。ポイントはフラットファイルとして書き込まれるため、バックアップ、検査、アーカイブが簡単です。
Luaフックとocat
バンドルされているocatユーティリティを使用すると、Luaフックで取り込みを拡張し、コマンドラインからクエリ履歴を操作できます。
HostingerでOwnTracks Recorderを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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