OwnTracks Recorderは、OwnTracksのiOSおよびAndroidアプリの公式バックエンドであり、商用の位置情報共有サービスに代わる、完全に自己ホスト型の選択肢を提供します。Recorderは、プライベートなMQTTブローカーを購読し、お使いの携帯電話からの位置情報公開を取り込み、外部データベースを必要とせずに、すべてのポイントをディスク上のプレーンファイルとして保存します。

内蔵のHTTPサーバーは、REST API、ライブWebSocketストリーム、および最終位置、日次トラック、GeoJSONマップ用の既製ビューを公開します。このテンプレートは、パスワード認証がすぐに有効になっているEclipse MosquittoブローカーとRecorderをバンドルしているため、OwnTracksアプリをVPSに向け、移動データを第三者に送信することなく、位置履歴の収集を開始できます。