Perplexicaの1クリックデプロイ
インターネットの知識とローカルLLMを組み合わせ、クエリを追跡することなく、引用元付きの回答を提供する、プライバシー重視のAI検索エンジンです。
Perplexica向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Perplexicaの活用例
Perplexicaは、お手元のハードウェア上だけで完結して動作する、オープンソースのAI搭載回答エンジンです。ウェブを検索し、引用元を明記した正確な回答を生成します。Ollamaを介したローカルLLMと、OpenAI、Claude、Groqなどのクラウドプロバイダーの両方をサポートしているため、プライバシーとパフォーマンスの要件に合ったモデルを選択できます。
Perplexicaをセルフホストすることで、すべての検索クエリはサーバー上でプライベートに保たれます。クラウドベースのAI検索製品とは異なり、利用状況の追跡、第三者によるクエリのログ記録、サブスクリプション料金は一切ありません。完全に制御された状態で、迅速かつ引用元付きの回答が得られます。
Perplexicaの主な機能
引用されたAI回答
すべての回答にはソースリンクが含まれているため、AIが生成したコンテンツを盲目的に信頼することなく、情報を確認し、さらに深く掘り下げることができます。
ローカル LLM サポート
Ollamaを接続すると、オープンソースモデルをすべてご自身のハードウェア上で実行でき、外部サービスにデータが一切送信されることはありません。
マルチプロバイダーの柔軟性
単一のインターフェースからOpenAI、Claude、Groq、その他のクラウドプロバイダーを切り替えることで、コストと機能のバランスを取ることができます。
「完全な検索プライバシー」
すべてのクエリはVPS上に留まります。広告ネットワークやあなたの行動を追跡する分析プラットフォームと検索履歴が共有されることはありません。
HostingerでPerplexicaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。