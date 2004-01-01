Perplexicaは、お手元のハードウェア上だけで完結して動作する、オープンソースのAI搭載回答エンジンです。ウェブを検索し、引用元を明記した正確な回答を生成します。Ollamaを介したローカルLLMと、OpenAI、Claude、Groqなどのクラウドプロバイダーの両方をサポートしているため、プライバシーとパフォーマンスの要件に合ったモデルを選択できます。

Perplexicaをセルフホストすることで、すべての検索クエリはサーバー上でプライベートに保たれます。クラウドベースのAI検索製品とは異なり、利用状況の追跡、第三者によるクエリのログ記録、サブスクリプション料金は一切ありません。完全に制御された状態で、迅速かつ引用元付きの回答が得られます。