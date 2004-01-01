KibanaはElasticsearchの公式Web UIです。データ探索、インタラクティブなダッシュボード構築、検索クエリ実行、Elastic Stackデプロイメントの運用を行うための洗練されたプラットフォームです。2013年に開発が始まり、現在はElastic NVによってメンテナンスされており、Kibanaは、ログ分析やオブザーバビリティから、eコマース検索、セキュリティ分析まで、Elasticsearch上に構築されたあらゆるアプリケーションの標準的な可視化レイヤーです。

VPSでKibanaをセルフホストすることで、データチームとプラットフォームチームは、Elastic Cloudで一般的なドキュメントごとのSaaS料金なしに、完全なElastic Stack可視化環境を利用できます。このテンプレートは、KibanaとともにシングルノードのElasticsearchをバンドルしているため、デプロイ後すぐにデータをインジェストし、ダッシュボードを構築する準備が整います。