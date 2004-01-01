ワンクリックインストールでのKibanaデプロイ
Elasticsearch向けのダッシュボード、検索、オブザーバビリティツールを備えたデータ可視化および探索プラットフォーム（オープンソース）
Kibana向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Kibanaの活用例
KibanaはElasticsearchの公式Web UIです。データ探索、インタラクティブなダッシュボード構築、検索クエリ実行、Elastic Stackデプロイメントの運用を行うための洗練されたプラットフォームです。2013年に開発が始まり、現在はElastic NVによってメンテナンスされており、Kibanaは、ログ分析やオブザーバビリティから、eコマース検索、セキュリティ分析まで、Elasticsearch上に構築されたあらゆるアプリケーションの標準的な可視化レイヤーです。
VPSでKibanaをセルフホストすることで、データチームとプラットフォームチームは、Elastic Cloudで一般的なドキュメントごとのSaaS料金なしに、完全なElastic Stack可視化環境を利用できます。このテンプレートは、KibanaとともにシングルノードのElasticsearchをバンドルしているため、デプロイ後すぐにデータをインジェストし、ダッシュボードを構築する準備が整います。
Kibanaの主な機能
発見と探求
「Discover」インターフェースを使用してElasticsearchインデックスを閲覧し、生のドキュメントをクエリ、フィルタリング、ソート、視覚化して、リアルタイムでパターンや異常値を特定できます。
「ダッシュボードと可視化」
チーム間で共有可能な、折れ線グラフ、棒グラフ、ヒートマップ、マップ、テーブル、およびLensのドラッグ＆ドロップによる視覚化機能を備えたインタラクティブなダッシュボードを構築します。
「検索と ES|QL」
フルElasticsearchクエリDSLとES|QL（Splunk SPLに似たパイプ処理クエリ言語）により、非開発者でも複雑なクエリを扱いやすくなります。
可観測性ツール
Elastic AgentとBeatsからのオブザーバビリティデータを取り込み、分析するための、組み込みのログ、メトリクス、APM、および稼働時間監視アプリです。
地図と地理空間
ベクターレイヤー、ヒートマップ、地理集計を備えたインタラクティブな多層マップは、他のディメンションと合わせて地理空間データを視覚化します。
アラートとレポート
メール、Slack、Webhookへの通知機能を備えた閾値および異常検知に基づくアラート、さらにPDFおよびCSVレポートの定期的な生成が可能です。
HostingerでKibanaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。