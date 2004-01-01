Workout Coolは、総合的なエクササイズデータベース、構造化されたワークアウトプランビルダー、セッショントラッキングを提供するセルフホスト型フィットネスコーチングプラットフォームです。これらすべてが、サブスクリプション料金やサードパーティとのデータ共有なしで、ご自身のサーバー上で動作します。ユーザーは、指導ビデオデモンストレーション付きのエクササイズを閲覧し、筋肉群やトレーニング目標別に整理されたカスタムワークアウトプログラムを作成し、トレーニングセッションを記録して時間の経過とともにパフォーマンスを追跡できます。

サブスクリプションによって履歴データがロックされるホスト型フィットネスアプリとは異なり、Workout Coolは、すべてのトレーニング履歴を、ご自身のインフラストラクチャ上のPostgreSQLデータベースに保存します。このプラットフォームは、メールとパスワードによる認証に加え、オプションのGoogle OAuthをサポートしており、組み込みのエクササイズライブラリは、初回起動時にサンプルデータで事前に入力できます。