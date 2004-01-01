Workout Coolの1クリックインストールによるデプロイ
ワークアウトプランの作成、進捗状況の追跡、個人のエクササイズライブラリの管理ができるオープンソースのフィットネスコーチングプラットフォーム。
Workout Cool向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Workout Coolの活用例
Workout Coolは、総合的なエクササイズデータベース、構造化されたワークアウトプランビルダー、セッショントラッキングを提供するセルフホスト型フィットネスコーチングプラットフォームです。これらすべてが、サブスクリプション料金やサードパーティとのデータ共有なしで、ご自身のサーバー上で動作します。ユーザーは、指導ビデオデモンストレーション付きのエクササイズを閲覧し、筋肉群やトレーニング目標別に整理されたカスタムワークアウトプログラムを作成し、トレーニングセッションを記録して時間の経過とともにパフォーマンスを追跡できます。
サブスクリプションによって履歴データがロックされるホスト型フィットネスアプリとは異なり、Workout Coolは、すべてのトレーニング履歴を、ご自身のインフラストラクチャ上のPostgreSQLデータベースに保存します。このプラットフォームは、メールとパスワードによる認証に加え、オプションのGoogle OAuthをサポートしており、組み込みのエクササイズライブラリは、初回起動時にサンプルデータで事前に入力できます。
Workout Coolの主な機能
「エクササイズライブラリ」
筋肉群、器具、トレーニングタイプ別に整理された、解説動画によるデモンストレーション付きの網羅的なエクササイズデータベースを閲覧できます。
ワークアウトプラン作成ツール
あらゆるフィットネス目標に合わせて、カスタムのエクササイズ選択、セット数、レップ数、休憩期間を設定し、構造化された複数日間のトレーニングプログラムを作成します。
「セッションログ管理」
実際のパフォーマンスデータとともに、すべてのトレーニングセッションを記録します。これにより、時間の経過とともに重量の進行とボリュームを追跡できます。
「進捗管理」
セッションやワークアウトプログラム全体にわたるパフォーマンスの傾向を示すグラフで、筋力アップとトレーニングの継続性を視覚化できます。
「筋肉群フィルタリング」
全身をカバーするバランスの取れたプログラムを構築するために、ターゲットとなる筋肉群でエクササイズを絞り込み、見つけましょう。
HostingerでWorkout Coolを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。