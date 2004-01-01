NZBGetの1クリックインストール
C++で記述された効率的なUsenetバイナリダウンローダーで、洗練されたWeb UIを搭載し、幅広い自動化エコシステムを備えています。
NZBGet向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
NZBGetの活用例
NZBGetは、C++で書かれた高性能なUsenetバイナリダウンローダーで、最大のスループットと最小限のCPUおよびメモリ使用量のために設計されています。UsenetサーバーからNZBファイルをダウンロードし、PAR2で不完全な投稿を修復し、RARアーカイブを解凍し、最終ファイルを後処理スクリプトまたはArrアプリケーションに渡します。これらすべてを、事実上あらゆるハードウェアで動作するレスポンシブなウェブUIから実行します。
VPSでNZBGetをセルフホストすることで、自宅のPCを占有することなく、高速ネットワーク上でダウンロードを24時間年中無休で実行し続けることができます。そのREST APIを介してNZB URLを渡すSonarr、Radarr、Lidarr、その他の自動化ツールと自然に連携します。
NZBGetの主な機能
業界最高水準のスループット
C++コードベースは、最小限のCPUとメモリのオーバーヘッドで高速なUsenet接続を最大限に活用し、同じVPS上で他のサービスのための余地を残します。
PAR2 修復および展開
自動検証、破損した投稿の修復、およびRAR/RAR5の抽出により、完了したダウンロードはすぐに使える状態でライブラリに保存されます。
Servarr対応 REST API
Sonarr、Radarr、Lidarr、Readarrなどのツールは、十分にサポートされているJSON-RPC APIを介してNZBを直接引き渡します。
強力な後処理
各ダウンロード段階のフックスクリプトにより、メディアライブラリのスキャン、通知、トランスコーディング、またはカテゴリごとのカスタムワークフローをトリガーできます。
レスポンシブWeb UI
クリーンなブラウザインターフェース、キュー管理、サーバーごとの統計、および完全な設定アクセスを備え、デスクトップおよびモバイルでスムーズに動作します。
HostingerでNZBGetを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。