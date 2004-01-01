NZBGetは、C++で書かれた高性能なUsenetバイナリダウンローダーで、最大のスループットと最小限のCPUおよびメモリ使用量のために設計されています。UsenetサーバーからNZBファイルをダウンロードし、PAR2で不完全な投稿を修復し、RARアーカイブを解凍し、最終ファイルを後処理スクリプトまたはArrアプリケーションに渡します。これらすべてを、事実上あらゆるハードウェアで動作するレスポンシブなウェブUIから実行します。

VPSでNZBGetをセルフホストすることで、自宅のPCを占有することなく、高速ネットワーク上でダウンロードを24時間年中無休で実行し続けることができます。そのREST APIを介してNZB URLを渡すSonarr、Radarr、Lidarr、その他の自動化ツールと自然に連携します。