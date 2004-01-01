Wizarrは、Plex、Jellyfin、Embyメディアサーバー向けのセルフホスト型招待およびユーザー管理システムです。設定可能な有効期限、ライブラリへのアクセス制限、アカウント期間制限付きの安全で共有可能な招待リンクを生成し、新規ユーザーをガイド付きのオンボーディングフローに沿って案内することで、迅速な接続を可能にします。

メディアサーバーと並行してWizarrをセルフホストすることで、各メディアサーバーの管理パネルでユーザーアカウントを手動で管理することなく、誰がどのくらいの期間アクセスできるかについてきめ細やかな制御が可能になります。招待の追跡、セッション管理、および一括メンバーツールにより、あらゆる規模で共有メディアライブラリの管理が実用的になります。