1クリックインストールでのWizarrデプロイ
Plex、Jellyfin、Emby向けのガイド付きオンボーディングおよびアクセス制御機能付き招待・ユーザー管理システム
Wizarr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Wizarrの活用例
Wizarrは、Plex、Jellyfin、Embyメディアサーバー向けのセルフホスト型招待およびユーザー管理システムです。設定可能な有効期限、ライブラリへのアクセス制限、アカウント期間制限付きの安全で共有可能な招待リンクを生成し、新規ユーザーをガイド付きのオンボーディングフローに沿って案内することで、迅速な接続を可能にします。
メディアサーバーと並行してWizarrをセルフホストすることで、各メディアサーバーの管理パネルでユーザーアカウントを手動で管理することなく、誰がどのくらいの期間アクセスできるかについてきめ細やかな制御が可能になります。招待の追跡、セッション管理、および一括メンバーツールにより、あらゆる規模で共有メディアライブラリの管理が実用的になります。
Wizarrの主な機能
「招待リンク」
メディアサーバーへのアクセスを制御して共有するために、有効期限と利用制限を設定した固有の招待URLを生成します。
ライブラリ制限
招待されたユーザーを特定のライブラリに制限することで、ゲストは明示的に共有されたコンテンツのみにアクセスできます。
ガイド付きユーザーオンボーディング
新規招待者は、アカウント作成とメディアアプリ接続の手順を案内するステップバイステップのセットアップガイドに沿って進めます。
マルチサーバーサポート
1つのWizarrダッシュボードから、Plex、Jellyfin、Embyの各サーバーのユーザーを管理します。
「招待追跡」
どの招待がいつ、誰によって使用されたかを確認し、メンバーリストを正確かつ最新の状態に保ちます。
HostingerでWizarrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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