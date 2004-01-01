ワンクリックインストールによるGeoServerのデプロイ
WMS、WFS、WCSなどのOGC標準を介して、マップや空間データを公開するオープンソースの地理空間サーバーです。
GeoServer向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
GeoServerの活用例
GeoServerは、オープンなOGC標準を使用して地理空間データを公開、共有、編集できるオープンソースのJavaサーバーです。PostGIS、Shapefile、GeoTIFF、その他多数の形式からベクターおよびラスターソースを読み込み、Web Map Service、Web Feature Service、Web Coverage Service、Web Processing Serviceのエンドポイントを介して公開します。これらのエンドポイントは、あらゆるGISクライアントまたはウェブマッピングライブラリが利用可能です。
独自のVPSでGeoServerをセルフホストすることで、プロプライエタリなデータセット、レイヤースタイル、アクセスルールを独自のインフラストラクチャ内で管理でき、レイヤーごとの料金やアップロード制限もありません。ブラウザベースの管理コンソールを使用すると、XMLを操作することなく、ストアの追加、レイヤーの設定、キャッシュの調整が可能です。さらに、永続的なデータディレクトリはコンテナの再起動やアップグレード後も維持されます。
GeoServerの主な機能
OGC標準対応
WMS、WMTS、WFS、WCS、WPS、およびOGC APIエンドポイントを提供するため、標準に準拠したGISまたはウェブマッピングクライアントは、カスタムアダプターなしで接続できます。
多くのデータソース
単一のサーバーから、PostGIS、Oracle Spatial、SQL Server、Shapefile、GeoPackage、GeoTIFF、ECW、MrSID、およびその他のベクター形式やラスター形式を読み込みます。
カスタム地図スタイル設定
SLDまたはCSSルールでレイヤーをスタイル設定し、管理コンソールでライブプレビューし、マップやタイルキャッシュ間で同じスタイルを再利用できます。
組み込みタイルキャッシュ
統合型GeoWebCacheはマップタイルを事前レンダリングして提供するため、追加のキャッシュサービスなしで、負荷がかかっても重いWMSレイヤーは高速に保たれます。
「ブラウザ管理コンソール」
XMLを編集したり、サーバーを再起動したりすることなく、ウェブUIからワークスペース、データストア、レイヤー、およびアクセスルールを設定できます。
「安全なレイヤーアクセス」
レイヤーごと、サービスごとのセキュリティルールとロールベースの認証により、機密性の高いデータセットは適切なユーザーとクライアントのみに制限されます。
HostingerでGeoServerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。