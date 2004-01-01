GeoServerは、オープンなOGC標準を使用して地理空間データを公開、共有、編集できるオープンソースのJavaサーバーです。PostGIS、Shapefile、GeoTIFF、その他多数の形式からベクターおよびラスターソースを読み込み、Web Map Service、Web Feature Service、Web Coverage Service、Web Processing Serviceのエンドポイントを介して公開します。これらのエンドポイントは、あらゆるGISクライアントまたはウェブマッピングライブラリが利用可能です。

独自のVPSでGeoServerをセルフホストすることで、プロプライエタリなデータセット、レイヤースタイル、アクセスルールを独自のインフラストラクチャ内で管理でき、レイヤーごとの料金やアップロード制限もありません。ブラウザベースの管理コンソールを使用すると、XMLを操作することなく、ストアの追加、レイヤーの設定、キャッシュの調整が可能です。さらに、永続的なデータディレクトリはコンテナの再起動やアップグレード後も維持されます。