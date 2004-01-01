1クリックインストールでのCitrineOSデプロイ
電気自動車ネットワーク事業者向けのオープンソースOCPP 2.0.1充電ステーション管理システム。
CitrineOS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
CitrineOSの活用例
CitrineOSは、OCPP 2.0.1プロトコルを中心に構築され、OCPP 1.6への下位互換性も備えたLF Energyオープンソースの充電ステーション管理システム（CSMS）です。サーバーはEV充電器からのWebSocketメッセージをルーティングし、PostGISを備えたPostgreSQLにトランザクションと設定を永続化し、オペレーター統合のためにHasuraレイヤーを介してRESTおよびGraphQL APIを公開します。
VPSでCitrineOSをセルフホストすることで、ベンダーのクラウドではなく、ステーションのテレメトリ、ドライバー認証、トランザクション履歴を自分で管理できます。Hasura GraphQLコンソールを使用すると、ブラウザで充電ステーションデータを直接クエリおよび管理でき、OCPP WebSocketポートは充電器が接続できるように開いたままになります。
CitrineOSの主な機能
OCPP 2.0.1 ネイティブ
認定されたコアと高度なセキュリティプロファイルを搭載した最新のOpen Charge Point Protocolを実装しており、OCPP 1.6ステーションとの下位互換性も備えています。
「GraphQLデータコンソール」
Hasuraは、CitrineOSスキーマ上に型付きGraphQL APIとコンソールを自動生成し、セッション、メーター値、ステーションステータスに関するリアルタイムクエリを可能にします。
モジュール式メッセージルーター
デコレーター駆動型モジュールシステムは、RabbitMQを介してOCPPメッセージをルーティングします。そのため、認証、トランザクション、レポートの各モジュールは、WebSocketレイヤーから独立してスケーリングします。
GraphQL データアクセス
Hasuraは、CitrineOS PostgreSQLスキーマ上に型付きGraphQL APIを自動生成し、セッション、メーター値、ステーションステータス向けのリアルタイムサブスクリプションを公開します。
S3互換ストレージ
組み込みのMinIOインスタンスは、ファームウェアイメージ、ステーションログ、証明書バンドルを標準S3 APIを介して保存し、後でAWS S3またはGCSに交換できるようになっています。
HostingerでCitrineOSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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