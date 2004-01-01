CitrineOSは、OCPP 2.0.1プロトコルを中心に構築され、OCPP 1.6への下位互換性も備えたLF Energyオープンソースの充電ステーション管理システム（CSMS）です。サーバーはEV充電器からのWebSocketメッセージをルーティングし、PostGISを備えたPostgreSQLにトランザクションと設定を永続化し、オペレーター統合のためにHasuraレイヤーを介してRESTおよびGraphQL APIを公開します。

VPSでCitrineOSをセルフホストすることで、ベンダーのクラウドではなく、ステーションのテレメトリ、ドライバー認証、トランザクション履歴を自分で管理できます。Hasura GraphQLコンソールを使用すると、ブラウザで充電ステーションデータを直接クエリおよび管理でき、OCPP WebSocketポートは充電器が接続できるように開いたままになります。