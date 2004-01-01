Ollamaは、大規模言語モデルをローカルで実行するための主要なオープンソースフレームワークであり、Llama、Mistral、Gemma、DeepSeek、その他100以上のモデルをクラウドに依存することなくサポートしています。モデルの量子化、GPUアクセラレーション、メモリ管理を自動的に処理し、OpenAI形式と互換性のあるREST APIを公開しているため、既存のツールや統合は変更なしで動作します。

VPSでOllamaをセルフホストすることで、トークンごとのコストを排除し、レート制限をなくし、すべてのプロンプトと応答が自身のインフラストラクチャ内に留まることを保証します。これは、AIを活用したアプリケーションを構築するチームや、プライベートで常時稼働する言語モデル推論を必要とするすべての人にとって理想的なバックエンドです。