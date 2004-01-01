Ollamaの1クリックインストール
独自のVPS上で、APIコストをかけずに、完全なデータプライバシーを確保しながら、オープンソースの大規模言語モデルを実行できます。
Ollama向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Ollamaの活用例
Ollamaは、大規模言語モデルをローカルで実行するための主要なオープンソースフレームワークであり、Llama、Mistral、Gemma、DeepSeek、その他100以上のモデルをクラウドに依存することなくサポートしています。モデルの量子化、GPUアクセラレーション、メモリ管理を自動的に処理し、OpenAI形式と互換性のあるREST APIを公開しているため、既存のツールや統合は変更なしで動作します。
VPSでOllamaをセルフホストすることで、トークンごとのコストを排除し、レート制限をなくし、すべてのプロンプトと応答が自身のインフラストラクチャ内に留まることを保証します。これは、AIを活用したアプリケーションを構築するチームや、プライベートで常時稼働する言語モデル推論を必要とするすべての人にとって理想的なバックエンドです。
Ollamaの主な機能
100以上のオープンモデル
Llama 3.3、Mistral、Gemma 2、Phi 4、DeepSeek-R1、その他多数のモデルを1つのコマンドでプルして実行できます。
OpenAI互換API
ドロップインREST APIにより、既存のツール、SDK、連携機能はコードを変更することなくOllamaに接続できます。
GPUアクセラレーション
自動NVIDIA CUDAおよびApple Metalのサポートにより、CPUのみのセットアップと比較して推論が大幅に高速化されます。
「マルチモーダルサポート」
LLaVAのような視覚モデルを実行し、同じ会話内で画像とテキストの両方を処理します。
カスタムモデルファイル
Modelfiles を使用して、システムプロンプト、温度設定、カスタムパラメータで調整されたモデルを作成できます。
HostingerでOllamaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。