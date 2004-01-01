Glancesの1クリックインストール
クロスプラットフォームのシステム監視ツールは、ウェブインターフェースを介して、リアルタイムのCPU、メモリ、ディスク、ネットワーク、コンテナのメトリクスを提供します。
Glances向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Glancesの活用例
Glancesは、top、htop、iotop、dfの可視性を単一の統合されたWebインターフェースに統合する包括的なサーバー監視ツールです。CPU、メモリ、スワップ、ディスクI/O、ネットワーク、プロセス、実行中のDockerコンテナのリアルタイムメトリクスを提供し、しきい値を超過した際には設定可能なアラート機能も備えています。
VPSでGlancesをセルフホストすることで、外部の監視サービスにパフォーマンスデータを送信することなく、サーバーインフラストラクチャを完全に可視化できます。このテンプレートは、読み取り専用のDockerソケットアクセスとホストPIDネームスペースを使用してGlancesをデプロイするため、コンテナおよびシステムレベルのメトリクスが安全なHTTPSインターフェースから完全に可視化されます。
Glancesの主な機能
リアルタイムシステムメトリクス
単一のウェブダッシュボードから、CPU、メモリ、スワップ、ロードアベレージ、ディスクI/O、ネットワーク帯域幅のすべてを監視できます。
ドッカーコンテナ監視
コンテナごとのCPU、メモリ、ネットワーク使用量が、ホストレベルのシステムメトリクスと合わせて1つのビューで表示されます。
「設定可能アラート」
CPU、メモリ、ディスク使用量に閾値を設定し、リソース枯渇による問題が発生する前に自動アラートをトリガーします。
メトリクスエクスポート
長期的な傾向分析のために、パフォーマンスデータをInfluxDB、Prometheus、その他の時系列データベースにエクスポートします。
RESTful API
組み込みのREST APIにより、カスタム統合、スクリプト化されたクエリ、および他のダッシュボードへのメトリクスの埋め込みが可能になります。
HostingerでGlancesを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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お客様の声
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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