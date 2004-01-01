Glancesは、top、htop、iotop、dfの可視性を単一の統合されたWebインターフェースに統合する包括的なサーバー監視ツールです。CPU、メモリ、スワップ、ディスクI/O、ネットワーク、プロセス、実行中のDockerコンテナのリアルタイムメトリクスを提供し、しきい値を超過した際には設定可能なアラート機能も備えています。

VPSでGlancesをセルフホストすることで、外部の監視サービスにパフォーマンスデータを送信することなく、サーバーインフラストラクチャを完全に可視化できます。このテンプレートは、読み取り専用のDockerソケットアクセスとホストPIDネームスペースを使用してGlancesをデプロイするため、コンテナおよびシステムレベルのメトリクスが安全なHTTPSインターフェースから完全に可視化されます。