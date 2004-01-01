ワンクリックインストールによるOSRMのデプロイ
高性能なOpenStreetMapルーティングエンジンで、車、自転車、徒歩でのナビゲーションに対応した経路案内UIを内蔵しています。
OSRM向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OSRMの活用例
OSRM（Open Source Routing Machine）は、OpenStreetMapデータから構築された道路網における最短経路のための高性能なルーティングエンジンです。クリーンなHTTP APIを通じて、ターンバイターン方式の経路案内、アイソクロン、距離行列、マップマッチング、旅行の最適化を可能にし、openstreetmap.orgや多くの商用マッピング製品で本番環境で使用されています。
このテンプレートには、公式のルーティングバックエンドと公式の経路案内フロントエンドが同梱されているため、すぐに使えるマップUIが手に入ります。独自のVPSでOSRMをセルフホストすることで、リクエストごとのクォータや料金体系が不要になり、位置情報のクエリはプライベートに保たれ、第三者とテレメトリーを共有することなく、必要なOpenStreetMapの任意の地域を入れ替えることができます。
OSRMの主な機能
組み込み案内UI
公式のOSRMフロントエンドは、バックエンドに合わせて事前設定された状態で提供されるため、コードを一切書くことなくインタラクティブなルーティングマップを利用できます。
ミリ秒未満のルーティング
マルチレベルダイクストラエンジンは、控えめなVPSハードウェアでも、大陸規模のルートをミリ秒で返します。
フルルーティングAPI
ルート、テーブル、マッチ、トリップ、タイル、ニアレストのエンドポイントを使用すると、その上に経路案内、ETAマトリックス、GPSマップマッチング、TSPソルバーを構築できます。
カスタム OSM 地域
バンドルされたinitコンテナを任意のGeofabrik抽出に指定することで、選択した国、大陸、または惑星規模のデータセットのルーティングを提供できます。
「複数の旅行プロフィール」
展開しているユースケースに合わせてルーティングを調整するために、付属のLuaプロファイルを車、自転車、徒歩の間で切り替えます。
クォータやAPIキーは不要
レート制限、予期せぬ請求、サードパーティとのデータ共有なしで、独自のインスタンスに対して無制限のクエリを実行できます。
HostingerでOSRMを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。