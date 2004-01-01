OSRM（Open Source Routing Machine）は、OpenStreetMapデータから構築された道路網における最短経路のための高性能なルーティングエンジンです。クリーンなHTTP APIを通じて、ターンバイターン方式の経路案内、アイソクロン、距離行列、マップマッチング、旅行の最適化を可能にし、openstreetmap.orgや多くの商用マッピング製品で本番環境で使用されています。

このテンプレートには、公式のルーティングバックエンドと公式の経路案内フロントエンドが同梱されているため、すぐに使えるマップUIが手に入ります。独自のVPSでOSRMをセルフホストすることで、リクエストごとのクォータや料金体系が不要になり、位置情報のクエリはプライベートに保たれ、第三者とテレメトリーを共有することなく、必要なOpenStreetMapの任意の地域を入れ替えることができます。