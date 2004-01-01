Geneacは、ウェブ上で系譜研究を共有するためのオープンソースのRuby on Railsアプリケーションです。訪問者が閲覧できるWikiスタイルの形式で、人物、関係、写真、メモを提示し、管理者は認証されたバックエンドから基盤となる家系図を管理します。データモデルは系譜学のために特別に構築されており、個人、家族、出典引用、編集履歴、タグ付けは、後付けのブログ投稿ではなく、第一級の概念として扱われます。

Geneacをセルフホストすることで、何十年にもわたる家族研究、スキャンされた文書、プライベートなメモを、アクセスを完全に自分で制御できる自身のサーバーに保持できます。このアプリケーションはSQLiteとローカルファイルストレージを使用するため、単一の永続ボリュームでサイト全体をキャプチャでき、データベースツールを使用せずに通常のファイルコピーとしてバックアップできます。