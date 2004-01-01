1クリックでGeneacをデプロイします。
家系図、研究、写真をオンラインで公開できるセルフホスト型の家系図サイトビルダーです。
Geneac向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Geneacの活用例
Geneacは、ウェブ上で系譜研究を共有するためのオープンソースのRuby on Railsアプリケーションです。訪問者が閲覧できるWikiスタイルの形式で、人物、関係、写真、メモを提示し、管理者は認証されたバックエンドから基盤となる家系図を管理します。データモデルは系譜学のために特別に構築されており、個人、家族、出典引用、編集履歴、タグ付けは、後付けのブログ投稿ではなく、第一級の概念として扱われます。
Geneacをセルフホストすることで、何十年にもわたる家族研究、スキャンされた文書、プライベートなメモを、アクセスを完全に自分で制御できる自身のサーバーに保持できます。このアプリケーションはSQLiteとローカルファイルストレージを使用するため、単一の永続ボリュームでサイト全体をキャプチャでき、データベースツールを使用せずに通常のファイルコピーとしてバックアップできます。
Geneacの主な機能
人材と人間関係
出生、死亡、および経歴の詳細を持つ個人を記録し、その後、親、配偶者、子の関係を通じてそれらをリンクさせ、ナビゲート可能な家系図を構築します。
写真とドキュメント
Active Storageを介して、スキャンした写真、証明書、ソースドキュメントを人物やメモに添付し、画像処理はlibvipsが担当します。
研究ノート
伝記的な記述や研究結果を、タグ付けや記述対象の人物との相互参照が可能な長文のメモとして記録します。
タグ付けと検索
acts-as-taggable-onエンジンでコンテンツを整理し、姓、場所、テーマで人物、写真、メモ全体をフィルタリングできます。
「認証済み管理者」
Deviseによる登録、ログイン、管理者権限の付与機能は、公開サイトを家族が自由に閲覧できる状態に保ちながら、編集を保護します。
「バックグラウンドワーカー」
RedisをバックエンドとするResqueワーカーは、画像処理やその他の時間のかかるジョブをバックグラウンドで実行することで、ウェブインターフェースの応答性を維持します。
HostingerでGeneacを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。