1クリックインストールでのHanko展開
パスワードレスログイン、MFA、OIDC、ソーシャルサインインに対応したオープンソースのパスキー優先認証バックエンドです。
Hanko向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Hankoの活用例
ハンコは、パスキーとWebAuthn標準を中心に構築されたオープンソースの認証バックエンドであり、Auth0、Clerk、その他のID SaaSに代わるセルフホスト可能なものとして設計されています。パスキー登録、ソーシャルおよびエンタープライズSSO、オプトインのフォールバックとしてのパスワード、MFA、メールベースのリカバリといった完全なユーザーフローが付属しており、クリーンなREST APIとドロップインWebコンポーネントを介して公開されています。
独自のVPSでハンコをセルフホストすることで、ユーザーの認証情報、セッション、監査ログをインフラストラクチャ内に保持し、MAUごとの料金やベンダーロックインはありません。バンドルされているPostgreSQLデータベースはユーザーアカウントとWebAuthn認証情報を永続化し、ハンコのJWTベースのセッションはあらゆるフロントエンドまたはバックエンドスタックに接続できます。
Hankoの主な機能
「パスキー優先認証」
WebAuthnとパスキーを基盤としており、ユーザーはパスワードを入力する代わりにFace ID、Touch ID、またはハードウェアキーでサインインできます。
ソーシャルおよびエンタープライズSSO
Google、GitHub、Apple、Microsoft、Facebook、LinkedIn、Discordに対応したドロップインOAuthプロバイダー、さらにエンタープライズ向けIDプロバイダーにはSAMLも利用可能です。
多要素認証
TOTP認証アプリのサポートと信頼済みデバイスポリシーにより、外部サービスなしであらゆるログインフローにMFAを適用できます。
WebコンポーネントSDK
公式のHankoウェブコンポーネントを、React、Vue、Svelte、またはプレーンなHTMLなど、あらゆるフレームワークに埋め込むことで、完全なログインUIを数分で導入できます。
JWTセッショントークン
標準準拠のJWTセッションは、ローテーションと失効機能を備えているため、既存のAPIやマイクロサービスとの統合を容易にします。
監査ログとウェブフック
組み込みの監査ログとウェブフックイベントは、すべての認証アクションに対して完全な可視性を提供し、下流システムとの容易な統合を可能にします。
HostingerでHankoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。