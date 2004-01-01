ハンコは、パスキーとWebAuthn標準を中心に構築されたオープンソースの認証バックエンドであり、Auth0、Clerk、その他のID SaaSに代わるセルフホスト可能なものとして設計されています。パスキー登録、ソーシャルおよびエンタープライズSSO、オプトインのフォールバックとしてのパスワード、MFA、メールベースのリカバリといった完全なユーザーフローが付属しており、クリーンなREST APIとドロップインWebコンポーネントを介して公開されています。

独自のVPSでハンコをセルフホストすることで、ユーザーの認証情報、セッション、監査ログをインフラストラクチャ内に保持し、MAUごとの料金やベンダーロックインはありません。バンドルされているPostgreSQLデータベースはユーザーアカウントとWebAuthn認証情報を永続化し、ハンコのJWTベースのセッションはあらゆるフロントエンドまたはバックエンドスタックに接続できます。