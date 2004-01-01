Matrix Conduitのワンクリックインストール
最小限のリソース消費で安全なフェデレーションチャットを実現する、軽量なRustベースのMatrixホームサーバー。
Matrix Conduit向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Matrix Conduitの活用例
Matrix Conduitは、Rustで書かれたシンプルで高速かつ信頼性の高いMatrixホームサーバーです。Synapseの軽量な代替として設計されており、組み込みのRocksDBデータベースを備えた単一のバイナリとして提供されます。これにより、PostgreSQLやその他の外部サービスが不要になり、独自のチャットサーバーを実行するために必要なリソースフットプリントが劇的に削減されます。
VPSでConduitをセルフホストすることで、グローバルなMatrixネットワークと連携しながら、メッセージ履歴、メディア、暗号化キーの完全な所有権を得ることができます。エンドツーエンド暗号化はデフォルトで有効になっており、Element、FluffyChat、Cinnyなどの標準的なMatrixクライアントはすぐに接続できるため、コミュニティはすでに使い慣れたツールを使い続けることができます。
Matrix Conduitの主な機能
軽量フットプリント
組み込みのRocksDBストアを備えた単一のRustバイナリは、Synapseが苦戦するような小規模なVPSプランでも快適に動作します。
エンドツーエンド暗号化
プライベートルームとダイレクトメッセージはデフォルトで暗号化されているため、メッセージの内容は受信者以外の誰にも判読できないようになっています。
マトリックスフェデレーション
オープンなMatrixプロトコルとフェデレーションネットワークを通じて、世界中のあらゆるMatrixホームサーバーのユーザーと接続できます。
外部データベースがありません。
すべてのデータを組み込みのRocksDBインスタンスに保存することで、PostgreSQLのセットアップ、チューニング、バックアップの複雑さを排除します。
「スタンダードクライアント対応」
Element、FluffyChat、Cinny、Nheko、その他Matrixクライアント-サーバーAPIに対応するすべてのクライアントで動作します。
登録トークン管理
共有シークレットトークンを使用して新規アカウント作成を制限することで、招待したユーザーのみがサーバーにサインアップできるようにします。
HostingerでMatrix Conduitを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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