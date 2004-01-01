Matrix Conduitは、Rustで書かれたシンプルで高速かつ信頼性の高いMatrixホームサーバーです。Synapseの軽量な代替として設計されており、組み込みのRocksDBデータベースを備えた単一のバイナリとして提供されます。これにより、PostgreSQLやその他の外部サービスが不要になり、独自のチャットサーバーを実行するために必要なリソースフットプリントが劇的に削減されます。

VPSでConduitをセルフホストすることで、グローバルなMatrixネットワークと連携しながら、メッセージ履歴、メディア、暗号化キーの完全な所有権を得ることができます。エンドツーエンド暗号化はデフォルトで有効になっており、Element、FluffyChat、Cinnyなどの標準的なMatrixクライアントはすぐに接続できるため、コミュニティはすでに使い慣れたツールを使い続けることができます。