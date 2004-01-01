Wiki.jsは、Node.js上に構築され、PostgreSQLをバックエンドとするモダンなセルフホスト型Wikiプラットフォームです。ビジュアルWYSIWYGエディター、Markdownサポート、全文検索、全ページのバージョン履歴、きめ細かなアクセス制御ポリシーを提供し、個人のナレッジベースから企業のドキュメント作成まで幅広く利用できます。

VPSでWiki.jsをセルフホストすれば、SaaSのサブスクリプションなしでドキュメントを非公開に保ち、いつでもアクセスできるようになります。LDAP、OAuth、SAML、および数十種類の外部認証プロバイダーと統合でき、40以上のインターフェース言語をサポートし、Gitやクラウドオブジェクトストレージを含むモジュールベースのストレージバックエンドを提供します。