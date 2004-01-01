Wiki.jsの1クリックインストール
WYSIWYG編集、全文検索、バージョン管理、マルチ認証サポートを備えた、最新のオープンソースwikiプラットフォームです。
Wiki.js向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Wiki.jsの活用例
Wiki.jsは、Node.js上に構築され、PostgreSQLをバックエンドとするモダンなセルフホスト型Wikiプラットフォームです。ビジュアルWYSIWYGエディター、Markdownサポート、全文検索、全ページのバージョン履歴、きめ細かなアクセス制御ポリシーを提供し、個人のナレッジベースから企業のドキュメント作成まで幅広く利用できます。
VPSでWiki.jsをセルフホストすれば、SaaSのサブスクリプションなしでドキュメントを非公開に保ち、いつでもアクセスできるようになります。LDAP、OAuth、SAML、および数十種類の外部認証プロバイダーと統合でき、40以上のインターフェース言語をサポートし、Gitやクラウドオブジェクトストレージを含むモジュールベースのストレージバックエンドを提供します。
Wiki.jsの主な機能
豊富な編集オプション
ビジュアルWYSIWYGエディター、プレーンMarkdown、またはAsciiDocエディターを使用して、お好みのスキルレベルに合わせて記述できます。
全文検索
PostgreSQLバックエンドを搭載した、高速で正確な全文検索インデックスにより、すべてのWikiページでどんなコンテンツでも瞬時に見つけることができます。
バージョン履歴
すべてのページ編集はバージョン管理されており、時間の経過とともに変更を比較し、以前のコンテンツバージョンを復元できます。
「アクセス制御」
Wikiの各部分を誰が閲覧または編集できるかを制御するために、ページ、グループ、またはセクションごとにきめ細かな読み取り/書き込み権限を定義します。
複数認証統合
LDAP、OAuth 2.0、SAML、または数十のソーシャルログインプロバイダーのいずれかに接続し、一元化されたユーザー認証を実現できます。
HostingerでWiki.jsを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。