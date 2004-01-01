Datalineは、プライバシーを最優先したオープンソースのデータ分析ツールです。自然言語をSQLクエリに変換し、SQLを一行も書かずにデータベースを探索できます。PostgreSQL、MySQL、Snowflake、SQLite、CSV、またはExcelファイルに接続し、平易な英語で質問するだけで、即座に結果と自動的な視覚化を得られます。

クラウド分析プラットフォームとは異なり、Datalineを独自のVPSでセルフホストすることで、機密性の高いビジネスデータを完全に管理できます。利用制限、シートごとの料金、ベンダーロックインは一切なく、お好みのLLM APIキーで動作するインテリジェントなクエリインターフェースがあるだけです。