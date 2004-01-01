ワンクリックでのデータライン導入
平易な英語を使用してあらゆるデータベースをクエリし、可視化できるAI搭載のSQLチャットツールです。
Dataline向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Datalineの活用例
Datalineは、プライバシーを最優先したオープンソースのデータ分析ツールです。自然言語をSQLクエリに変換し、SQLを一行も書かずにデータベースを探索できます。PostgreSQL、MySQL、Snowflake、SQLite、CSV、またはExcelファイルに接続し、平易な英語で質問するだけで、即座に結果と自動的な視覚化を得られます。
クラウド分析プラットフォームとは異なり、Datalineを独自のVPSでセルフホストすることで、機密性の高いビジネスデータを完全に管理できます。利用制限、シートごとの料金、ベンダーロックインは一切なく、お好みのLLM APIキーで動作するインテリジェントなクエリインターフェースがあるだけです。
Datalineの主な機能
自然言語クエリ
平易な英語で質問を入力すると、DatalineがSQLを生成し、実行し、整形された結果を数秒で返します。
マルチデータベース対応
PostgreSQL、MySQL、Snowflake、SQLite、CSV、Excel などに、ツールを切り替えることなく単一のインターフェースから接続できます。
自動グラフ生成
プロンプトでチャートを要求すると、Datalineはクエリ結果から直接ビジュアライゼーションをレンダリングします。
プライバシー重視のアーキテクチャ
すべてのデータはご自身のサーバーに保存されるため、機密性の高いビジネス情報が第三者に公開されることなく、完全に管理できます。
「クエリ履歴」
プロンプトを再入力することなく、過去のクエリや結果を保存して見返すことができ、時間をかけて個人の分析ライブラリを構築できます。
HostingerでDatalineを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。