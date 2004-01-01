ZITADELの1クリックインストール
すべてのアプリケーションにおける認証、SSO、およびユーザー管理のためのオープンソースのアイデンティティインフラストラクチャプラットフォームです。
ZITADEL向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
ZITADELの活用例
ZITADELは、最新のアプリケーション向けに認証、認可、ユーザー管理を提供する、クラウドネイティブなオープンソースのIDおよびアクセス管理プラットフォームです。OIDC、OAuth 2.0、SAML、およびパスキーを標準でサポートしており、Auth0、Keycloak、またはAWS Cognitoに代わる完全なセルフホスト型ソリューションとなります。
独自のVPSでZITADELをセルフホストすることで、ユーザーデータ、コンプライアンス要件、認証フローを完全に制御でき、ユーザーごとの料金やベンダーロックインはありません。そのイベントソーシングアーキテクチャは、すべてのID操作の完全で不変な監査証跡を保証します。
ZITADELの主な機能
「シングルサインオン」
OIDCとSAMLのサポートにより、すべてのアプリケーションで認証を一元化し、ユーザーがアクセスするすべてのものに対して単一のログインを提供します。
「パスキー認証」
WebAuthnパスキーとハードウェアセキュリティキーで、フィッシングに強く、認証情報不要のアクセスを実現するパスワードレスログインを有効化します。
「ネイティブマルチテナンシー」
テナント間の完全な分離と組織ごとのブランディングにより、1つのZITADELインスタンスで複数の組織とアプリケーションを管理できます。
不変監査証跡
イベントソーシングアーキテクチャは、すべてのID操作を不変のイベントとして記録し、SOC 2およびGDPRの要件に対応するコンプライアンスレベルのログを提供します。
アイデンティティフェデレーション
Google、GitHub、Microsoft、およびカスタムOIDCプロバイダーを接続することで、ユーザーは既存のアカウントでスタック全体にわたってログインできます。
HostingerでZITADELを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。