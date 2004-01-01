ZITADELは、最新のアプリケーション向けに認証、認可、ユーザー管理を提供する、クラウドネイティブなオープンソースのIDおよびアクセス管理プラットフォームです。OIDC、OAuth 2.0、SAML、およびパスキーを標準でサポートしており、Auth0、Keycloak、またはAWS Cognitoに代わる完全なセルフホスト型ソリューションとなります。

独自のVPSでZITADELをセルフホストすることで、ユーザーデータ、コンプライアンス要件、認証フローを完全に制御でき、ユーザーごとの料金やベンダーロックインはありません。そのイベントソーシングアーキテクチャは、すべてのID操作の完全で不変な監査証跡を保証します。