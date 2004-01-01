Logtoは、Web、モバイル、APIアプリケーション向けの完全な認証インフラストラクチャを提供するモダンなIDおよびアクセス管理プラットフォームです。OAuth 2.0、OpenID Connect、SAMLを標準で実装しており、事前構築済みのサインインUIコンポーネント、ソーシャルログイン連携、MFA、ロールベースアクセス制御を備えているため、チームはゼロから構築することなく、本番環境レベルの認証を追加できます。

VPSでLogtoをセルフホストすることで、固定費用で無制限のユーザーを利用でき、認証情報とセッションデータに対する完全なデータ主権を確保し、サードパーティの認証サービスでは満たせないデータレジデンシーやコンプライアンス要件に対応する柔軟性を得られます。