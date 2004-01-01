1クリックインストールでのLogtoデプロイ
OAuth 2.0、OIDC、およびエンタープライズSSOに対応した総合的なID管理 / 認証プラットフォーム。
Logto向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Logtoの活用例
Logtoは、Web、モバイル、APIアプリケーション向けの完全な認証インフラストラクチャを提供するモダンなIDおよびアクセス管理プラットフォームです。OAuth 2.0、OpenID Connect、SAMLを標準で実装しており、事前構築済みのサインインUIコンポーネント、ソーシャルログイン連携、MFA、ロールベースアクセス制御を備えているため、チームはゼロから構築することなく、本番環境レベルの認証を追加できます。
VPSでLogtoをセルフホストすることで、固定費用で無制限のユーザーを利用でき、認証情報とセッションデータに対する完全なデータ主権を確保し、サードパーティの認証サービスでは満たせないデータレジデンシーやコンプライアンス要件に対応する柔軟性を得られます。
Logtoの主な機能
OAuth 2.0 ＆ OIDC
カスタム認証ロジックを記述することなく、アプリケーションとAPIを保護するための業界標準プロトコル。
ソーシャルログイン統合機能
Google、GitHub、Microsoft、その他多数のソーシャルプロバイダーを、最小限の設定で任意のアプリケーションに追加できます。
多要素認証
TOTP、SMS、およびメールOTP多要素認証とパスワードレスログインフローを使用して、アカウントを保護します。
ロールベースアクセス制御
各ユーザーまたはアプリケーションがアクセスできるものを正確に制御するために、役割、権限、スコープを定義します。
組織管理
組み込みの組織およびチーム構造と組織ごとのSSOを備えたマルチテナントSaaSアプリケーションをサポートします。
HostingerでLogtoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。